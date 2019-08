vor 25 Min.

FuPa: Hollenbach und Ecknach dominieren

Sechs Spieler von Teams aus dem Landkreisnorden in Bezirksliga-Topelf

Von Martin Hetzer

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga.

Angeführt wird die FuPa-Elf der Woche von zwei Pipinsrieder Spielern. Im Sturm der FCP-Topscorer Pablo Pigl, der in dieser Spielzeit bereits zum dritten Mal in der Top-Elf steht. Es ist nicht verwunderlich, denn Pigl erzielte in vier Partien fünf Treffer und bereitete einen weiteren vor. Mit den fünf Toren steht er auch in der Torjägerliste der Bayernliga Süd ganz vorne. Der zweite Pipinsrieder im Team ist der Abwehrspieler Christoph Rech, der wie Pigl vor der Saison von Türkgücü München ins Dachauer Hinterland wechselte. In der Bezirksliga Nord schafften es gleich sechs Spieler aus dem Landkreisnorden. Das Mittelfeld wird dominiert von Spielern des TSV Ecknach. Dauerbrenner Michael Eibel hat das Derby gegen den TSV Aindling fast im Alleingang entschieden. Er erzielte seine Saisontreffer zwei und drei, und legte ein weiteres Tor auf. Auch sein Trainer Daniel Framberger, der im Derby einmal erfolgreich war, schaffte den Sprung zum zweiten Mal ins Team. Komplettiert wird das VfL-Trio von Neuzugang Björn Wohlrab, der zwar keinen Treffer aber zwei Vorlagen zum Erfolg beisteuern konnte. Wie auch der VfL Ecknach ist der TSV Hollenbach bis jetzt ohne Punktverlust, deswegen ist auch der TSV mit zwei Spielern vertreten. Zum einen Mittelfeldmotor Christoph Burkhard, der gegen Mertingen, in der Nachspielzeit zum Matchwinner avancierte und bereits seinen vierten Saisontreffer markierte. Zum anderen der 18-jährige Verteidiger Dennis Ruisinger, der den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 erzielte. Torwart der Top-Elf ist Nicolas Köpper vom FC Affing, der mit vielen guten Paraden den 1:0-Sieg festhielt. Er bekam den Vorzug vor Noah Scherer, der noch im ersten Spiel das Tor hütete.

