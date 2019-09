00:03 Uhr

FuPa: Rech zum siebten Mal in der Top-Elf

Der Spieler des FC Pipinsried sorgt dafür, dass sein Team keinen Gegentreffer kassiert

Von Philipp Schulte

Jede Woche können Fußball-Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Ligen.

Christoph Rech vom FC Pipinsried etwa steht in der FuPa-Elf der Woche der Bayernliga Süd – und das schon zum siebten Mal in dieser Saison. Der Klub aus dem Landkreis Dachau siegte am vergangenen Spieltag mit 2:0 in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim). Pipinsried ist Tabellenführer in der Liga und Abwehrspieler Rech spielte 90 Minuten durch. Es war der achte Sieg in Folge für den Aufstiegskandidaten.

Zum vierten Mal in dieser Saison in die Elf der Woche schaffte es Markus Gärtner. Er ist Stürmer beim SV Mering in der Landesliga Südwest und erzielte beim 4:0-Sieg über Memmingen II drei Tore. Der erste Treffer war ein Elfmeter und fiel erst in der 75. Minute. Vier Minuten später legte der 27-Jährige zum 2:0 nach. Das 3:0 und 4:0 zwei sowie eine Minute vor Schluss brachten die Entscheidung.

In der Elf der Woche der Bezirksliga Nord sind Alexander Bernhardt, Anton Schöttl und Benjamin Woltmann vom TSV Aindling vertreten. Der Torwart, der Abwehr- sowie Mittelfeldspieler gewannen mit ihrem Team 1:0 in Altenmünster (Landkreis Augsburg). Für Bernhard ist es das zweite, für Schöttl und Woltmann das erste Mal, dass sie zu den Auserwählten der Woche zählen. Aus Affing sind Florian Tremmel und Max Schacherl dabei. Mit Jürgen Lichtenstern vom BC Adelzhausen ist ein weiterer Spieler aus dem Landkreis in der Elf.

Simon Reiner vom SC Griesbeckerzell wurde in die Top-Elf der Kreisliga Ost gewählt – sowie Noah Baum und Haci Ay vom TSV Pöttmes und Veit Rettenberger und Bashar Broo vom BC Aichach. Für Ay und Broo ist es das erste Mal, dass sie vertreten sind.

Sebastian Slupik, Georg Schmid und Fabian Forster vom FC Gundelsdorf sowie Elias Landsbeck vom TSV Inchenhofen gehören den besten Spielern des Spieltags in der Kreisklasse Aichach an. Für die Gundelsdorfer Spieler ist es eine Premiere und bei Fabian Forster war der Fall klar: Er erzielte alle Treffer beim 3:0-Sieg in Aichach-Oberbernbach. Das Sieger-Team steht auf Platz sechs der Tabelle. Mittelfeldspieler Elias Landsbeck steuerte zwei Treffer zum 5:2-Auswärtssieg seiner Truppe in Kühbach bei.

