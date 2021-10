Die DJK Stotzard ist nicht zu stoppen

Verdienter 5:2-Erfolg beim TSV Sielenbach. Schiltberg und Weilach marschieren im Gleichschritt. Der SV Wulfertshausen kommt zu Hause gegen das Team II des TSV Aindling zu einem 1:1. Acht Tore in Klingen

Der TSV Schiltberg bleibt auch nach dem neunten Spieltag in der A-Klasse auf der Erfolgswelle. Mit 6:1 bezwang die Streit-Elf den SV Klingsmoos II. Der TSV Weilach erledigte seine Heimaufgabe gegen den FC Gerolsbach II mit einem 3:1-Sieg.

l Schiltberg – Klingsmoos II 6:1

Weiter seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte Spitzenreiter TSV Schiltberg. Schon nach neun Minuten lagen die biederen Gäste mit 0:2 im Hintertreffen. Torjäger Robin Streit demonstrierte seine Qualitäten. Den 3:0-Halbzeitstand markierte der Ex-Gerolsbacher Roman Redl. Das Aufbäumen der Gäste nach den Wechsel war nur von kurzer Dauer.

Tore 1:0 Robin Streit (3.), 2:0 Robin Streit (9.), 3:0 Redl (45.), 3:1 Lenz (47.), 4:1 Robin Streit (68.), 5:1 Szilagyi (76.), 6:1 Robin Streit (85.).

l Hollenbach II – Schrobenhaus. 2:2

Auf der Zielgeraden ließ sich Hollenbachs „Zweite“ noch den Sieg „klauen“. „Wir haben uns in der Schlussminute nicht clever angestellt“, so Routinier Martin Aechter. David Kramek nutzte die Unstimmigkeit der Hollenbacher Abwehr und stocherte den Ball zum 2:2-Endstand an Keeper Marco Wittmair vorbei ins Tor. Dabei führte der TSV Hollenbach nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Als Stefan Dax nach dem Wechsel im Strafraum gefoult wurde, übernahm Mahl die Verantwortung – er scheiterte aber an Schlussmann Krystian Gasior. Nikolaos Saridis sorgte für den Anschlusstreffer.

Tore 1:0 Daniel Fischer (8.), 2:0 Mahl (9.), 2:1 Saridis (38.), 2:2 Kramek (90.).

l WF Klingen – VfL Ecknach II 4:4

Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit. Die Wanderfreunde forderten vehement den Schlusspfiff. Und dann kam doch noch Timon Burgstaller nach einem hohen Ball im Strafraum zum Abschluss. In der teilweise sehr hitzig geführten Partie, wie Andreas Jäger mitteilte, begann die Heimelf frech. Simon Bernecker erzielte die schnelle Führung, die im Gegenzug Thomas Egen neutralisierte. Thomas Egen und Philipp Heinrichs ließen die Gäste auf 3:1 davonziehen. Die Wanderfreunde führten mit 4:3, bis die Nachspielzeit fast abgelaufen war. Burgstaller traf mit der letzten Aktion zum 4:4-Endstand.

Tore 1:0 Bernecker (5.), 1:1 Egen (10.), 1:2 Egen (21.), 1:3 Heinrichs (32.), 2:3 Ostermaier (43.), 3:3 Ostermaier (53.), 4:3 Ostermaier (85.), 4:4 Burgstaller (90. + 5).

lWulfertshausen II – Aindling II 1:1

Der Matchplan der Heimelf ist voll aufgegangen, wie Pressesprecher Julian Steger mitteilte. „Wir haben uns voll auf die Defensive konzentriert und haben Aindling dadurch keinen Raum gelassen“, freute er sich, „dass wir als krasser Außenseiter punkten konnten“. Zumal Jonas Albasha mit einer Einzelaktion die Platzherren früh in Führung brachte. Dann wurde der Beton angerührt und der hielt bis zur 76. Minute. Dann fand Thomas Grammer die bröckelnde Abwehrstelle und konnte für die Ettinger-Elf zumindest noch einen Punkt ergattern.

Tore 1:0 Albasha (8.), 1:1 Grammer (76.).

l TSV Sielenbach – DJK Stotzard 2:5

DJK-Coach Jürgen Zeche war von seiner Elf begeistert. „Wir haben auf diesem immer schwer zu bespielenden Platz die richtigen Antworten gegeben“, sah er sein Team auch in dieser Höhe als verdienten Sieger. Sielenbach hatte zwar stark begonnen, „aber wir haben unsere Chance zur Führung dann genutzt.“ Philip Bauer, der nicht zu bremsen war, brachte die Stotzarder in Front. Simon Riedlberger glich zwar wenig später aus, aber die DJK eilte mit einem Doppelschlag vor dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Darius Neamtu und erneut Bauer sorgten binnen zwei Minuten für den 3:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel legte Philipp Bauer mit seinem dritten Treffer das vierte Gästetor nach. „Dann war es ein beruhigender Nachmittag, denn wir haben noch weitere gute Chancen liegen gelassen“, so Zeche.

Tore 0:1 Bauer (23.), 1:1 Riedlberger (34.), 1:2 Neamtu (43.), 1:3 Bauer (44.), 1:4 Bauer (57.), 1:5 Burger (62.), 2:5 Braun (83.).

l TSV Mühlhausen – Igenhausen 2:2

Zu einem schmeichelhaften Punktgewinn kam die Heimelf. Coach Pistauer sah den Gast mit Vorteilen, „bei mehr Cleverness hätte Igenhausen heute alle Punkte entführen können“, war der Mühlhauser Coach dann froh, „zumindest einen Punkt behalten zu haben“. Gäste- Trainer Paci sah seine Elf um den Sieg gebracht, „denn der zweite Strafstoß hätten nie gegeben werden dürfen“. Bogdan Ani brachte die Gäste in Führung, die Tim Burkhardt per Foulelfmeter einstellte. Als nach einer Stunde Florian Haug einen weiteren Strafstoß für die Platzherren versenkte, lag der Sieg greifbar nahe. Igenhausen gab aber nicht auf und verdiente sich den Ausgleich erneut. Bogdan Ani war wieder nicht zu stoppen und traf zum 2:2-Endstand.

Tore 0:1 Ani (20.), 1:1 Burkhardt (48.), 2:1 Haug (65.), 2:2 Ani (78.).

l Inchenhofen II – TSV Friedb. II 2:1

Pressesprecher Schreier sah eine überlegene Heimelf, „die ihre Vorteile dann auch in Treffer umsetzte“. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte erzielte Lukas Michl die Führung, als der Ball vom Torpfosten zurücksprang und er am schnellsten reagierte. Salemi Ali legte nur zwei Minuten später den zweiten Treffer nach. Friedberg war erst in der Nachspielzeit erfolgreich, als Benjamin Fink einen Freistoß ins lange Toreck zum 2:1-Endstand verwandelte.

Tore 1:0 Michl (51.), 2:0 Dali (53.), 2:1 Fink (90.).

l Oberbernbach II – Ottmaring II 1:1

Zu einem glücklichen Punktgewinn kam die Gäste-Elf, wie Patrick Weber berichtete. Ottmaring war spielerisch überlegen und hatte die Oberbernbacher immer wieder vor Probleme gestellt. „Wir haben aber unsere Chancen zum zweiten Treffer nicht genutzt“, so Weber. Dennoch gelang Nikola Dimitrijevic die Führung mit einem Foulelfmeter. Daniel Konrad war im Strafraum gefoult worden. Ottmaring erzielte einen umstrittenen Treffer. Patrick Weber: „Der Ball hatte die Torlinie nicht überschritten.“ Der Unparteiische aber sah den Schuss von Tobias Olesch hinter der Torlinie.

Tore 1:0 Dimitrijevic (44.), 1:1 Olesch (90.).

l Obergriesbach – Rinnenthal II 3:0

Der SV Obergriesbach tat sich trotz numerischer Überlegenheit eine Halbzeit lang schwer gegen die robusten Gäste, so Spielertrainer Sebastian Kinzel. Gästespieler Tobias Berger sah nach 20 Minuten die Ampelkarte. Die Heimelf konnte die vielbeinige Abwehrreihe der Gäste aushebeln. Noah Schönleben erzielte die Führung. Kinzel legte den zweiten Treffer nach und Sascha Huber machte den verdienten 3:0-Heimsieg perfekt.

Tore 1:0 Schönleben, 2:0 Kinzel, 3:0 Huber.

l Weilach – Gerolsbach II 3:1

Tore 1:0 Groh (4.), 2:0 Schmidt (58., Eigentor), 3:0 Tyroller (67.), 3:1 Fottner (90.).

l Laimering-Ried. – Dasing II ausgef.

Dasing konnte keine Mannschaft stellen.