Fußball-A-Klassen

29.10.2021

Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Schiltberg und Ecknach

Plus Tabellenführer Schiltberg und Verfolger Ecknach II trennen sich 1:1. Die Bezirksliga-Reserve des TSV Aindling gewinnt das Marktgemeinde-Derby in Stotzard.

Von Reinhold Rummel

Schiltberg – Ecknach II 1:1

Keinen Sieger sah das Derby in Schiltberg. Der Spitzenreiter zeigte gegen den Verfolger Zuhause vor einer imposanten Kulisse – 185 Besucher säumten den Sportplatz – eine ansprechende Vorstellung. Die Gäste passten sich dem Niveau nahtlos an, wie Pressesprecher Geisler mitteilte. Schiltberg konnte in der Spitzenpartie in Führung gehen. Roman Redl bediente Torjäger und Spielertrainer Robin Streit mustergültig und dessen Direktabnahme zappelte im Tor der Bezirksliga-Reservisten. Dann hatte Maximilian Klostermeir den Ausgleich nach 68. Minuten auf dem Fuß, aber er trat den Handelfmeter über das Tor. Ecknach kämpfte verbissen um den Ausgleich und belohnte sich acht Minuten vor dem Ende. Maximilian Eisner setzte sich gegen zwei Schiltberger Abwehrspieler durch und schob den Ball an Schlussmann Alexander Schmuckermaier vorbei zum 1:1.

