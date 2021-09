Fußball-Bezirksliga

3:1-Sieg beim FC Stätzling: TSV Hollenbach behält die weiße Weste

Plus Trotz eines frühen Rückstands zeigt Hollenbach im Verfolger-Duell beim FC Stätzling eine souveräne Vorstellung. Entscheidender Mann beim 3:1 ist Simon Fischer.

Von Johann Eibl

Jetzt darf man den TSV Hollenbach mit Fug und Recht als die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Nord bezeichnen. Während der VfL Ecknach erstmals in dieser Runde eine Niederlage kassierte, blieben die Kicker aus dem Krebsbachtal auch im siebten Auftritt ungeschlagen und haben damit allein noch eine weiße Weste; sie feierten am Sonntag einen 3:1-Sieg beim FC Stätzling, der ebenfalls eine beachtliche Startphase verzeichnet, aber nach wie vor seinem Anhang keinen dreifachen Punktgewinn bescheren konnte. Aufseiten der Gäste kam Patrick Hoegg bereits zu seinem siebten Tor. Simon Fischer, vor einigen Wochen aus Pöttmes heimgekehrt, feierte seine Treffer zwei und drei. Wie wertvoll die Leistung der Hollenbacher in diesen Wochen zu bewerten ist, das verrät auch ein Blick auf die Tabelle. 17 Zähler haben sie auf ihrem Konto, Ecknach als Spitzenreiter deren 19, allerdings bei einer Begegnung mehr.

