Fußball-Bezirksliga

29.10.2021

Ecknach begibt sich auf die Spuren des FC Bayern

Plus VfL kommt beim SV Wörnitzstein gleich mit 0:5 Toren unter die Räder. Dabei müssen die Gastgeber ab der 16. Spielminute mit einem Spieler weniger auskommen.

Befindet sich der VfL Ecknach auf den Spuren des FC Bayern? Der deutsche Fußballrekordmeister präsentiert sich zumeist souverän, im Pokal aber leistete er sich eine 0:5-Pleite in Mönchengladbach. Ähnlich erging es den Ecknachern, die sich in der Bezirksliga hervorragend schlagen. Doch am Sonntag mussten sie als Herbstmeister beim SV Wörnitzstein eine 0:5-Klatsche einstecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen