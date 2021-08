Gipfeltreffen: Ecknach muss bei Angstgegner Stätzling ran

Plus Tabellenführer VfL Ecknach spielt beim Zweiten FC Stätzling. Aindling hat einen schwereren Brocken vor sich. Pöttmes spielt zuhause im Kellerduell.

Dicke Brocken warten auf die heimischen Mannschaften in der Bezirksliga Nord. Dabei ist auch ein echtes Spitzenspiel dabei.