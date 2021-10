Fußball-Bezirksliga

11:57 Uhr

Hollenbach freut sich auf ein Fußballfest gegen Ecknach

Plus Mit dem VfL Ecknach stellt sich heute der Spitzenreiter beim Zweiten vor. Und am Sonntag steigt mit der Partie FC Affing – TSV Aindling das nächste interessante Derby.

Von Johann Eibl

Die Fußballfreunde in unserer Region dürfen sich an diesem Wochenende gleich auf zwei besonders attraktive Derbys in der Bezirksliga Nord freuen. Am Samstag erwartet der TSV Hollenbach um 16 Uhr den VfL Ecknach zum Duell Zweiter gegen Erster und am Sonntag um 15 Uhr ist der TSV Aindling zu Gast beim Nachbarn in Affing.

