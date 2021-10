Fußball-Bezirksliga

22.10.2021

TSV Aindling verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Philipp Baier trifft zum 1:0 für den TSV Aindling im Spiel gegen den FC Horgau. Am Ende steht es 1:1 und die Lechrainer verpassen den Sprung an die Spitze der Bezirksliga.

Plus Die Serie hält, aber ein Remis reicht nicht für ganz oben. Der TSV kommt nach einer starken ersten und einer schwachen Halbzeit zu einem gerechten 1:1 gegen den FC Horgau.

Von Johann Eibl

Die Erfolgsserie hat gehalten, zum Vorstoß auf Rang zwei hat es für den TSV Aindling am Sonntagabend jedoch nicht gereicht. Nach einer zufriedenstellenden Leistung im ersten Abschnitt, in dem die Kicker am Schüsselhauser Kreuz mit 1:0 führten, kamen sie am Ende nur zu einem 1:1 gegen den FC Horgau. Die Gäste machten dem TSV nach der Pause das Leben ausgesprochen schwer und unterstrichen, dass sie der beste Aufsteiger in die Bezirksliga Nord sind.

