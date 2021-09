Fußball-Bezirksliga

11.09.2021

Verfolgerduell: Hollenbach in Stätzling gefordert

Werner Meyer (links) und der TSV Hollenbach müssen am Sonntag zum FC Stätzling (rechts Loris Horn). Es ist Duell Dritter gegen Zweiter. Der Gewinner bleibt an Spitzenreiter Ecknach dran.

Plus Der TSV Hollenbach tritt im Topspiel beim FC Stätzling an, während Spitzenreiter Ecknach nach Meitingen muss. Affing auswärts gefordert. Kellerduell in Pöttmes.

Von Johann Eibl

Drei Bezirksligisten aus unserer Region lassen in diesen Wochen immer wieder aufhorchen. Werden der VfL Ecknach, der TSV Hollenbach und der FC Affing nun in diesem Stil weiterhin punkten? Der TSV Pöttmes könnte die Rote Laterne an die Gäste aus Altenmünster weiterreichen.

