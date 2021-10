Die halbe Liga jagt Spitzenreiter Ecknach

Plus Der TSV Aindling empfängt das Schlusslicht, Hollenbach und Affing sind auswärts gefordert. Ecknach und Pöttmes treffen auf ihre ehemaligen Trainer.

Mit solchen Knüllern wie vor einer Woche vermag die Fußball-Bezirksliga Nord diesmal nicht aufzuwarten. Nach den zwei Derbys am ersten Oktober-Wochenende stehen nun keine direkten Duelle von zwei Teams aus unserer Region auf dem Programm.