Keine Pokal-Überraschung: Aindling zieht gegen Adelzhausen ins Halbfinale ein

Plus Der Favorit TSV Aindling lässt dem BC Adelzhausen im Viertelfinale des Kreispokals keine Chance. Ein Schlenzer leitet den Sieg des Bezirksligisten ein.

Sehr zufrieden äußerte sich Josef Kigle, Aindlings Abteilungsleiter, nach dem Schlusspfiff des Kreispokal-Viertelfinals zwischen dem BC Adelzhausen und dem TSV Aindling. „Wir wollten ins Halbfinale, und das hat die Mannschaft sehr souverän gelöst.“ Kigle lobte auch das LED-Flutlicht, „Platz und Licht waren ausgezeichnet.“ Lediglich die Besucher waren sehr spärlich zur Abendvorstellung erschienen.