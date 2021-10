Schützenfest in Oberbernbach: SCO gewinnt zweistellig

Plus SCO besiegt die Affinger Bezirksliga-Reserve gleich mit 10:0. Auch auf den anderen Plätzen fallen viele Tore

Keinen leichten Job hatte SCO-Berichterstatter Max Schmid: „Das war schon anstrengend, um mit dem Notieren mitzukommen“, umschrieb er die nahezu ununterbrochene Trefferfolge der Heimelf. Spielertrainer Serhat Örnek war in blendender Spiellaune und steuerte allein fünf Treffer beim Schützenfest bei. Zwischen der 57. Minute und 64. Spielminute gelang dem 26-Jährigen dabei ein Hattrick. „Das allein war schon sehenswert“, war Schmid vom Auftritt der Broo-Schützlinge begeistert. „ Affing hat es uns aber nach dem Seitenwechsel auch sehr leicht gemacht, denn die Gäste haben einfach resigniert“, sah Schmid den SC Oberbernbach wie aus einem Guss wirbeln. Affing hatte keine Möglichkeit den Spielfluss der Oberbernbacher zu unterbinden und er gab sich dem sportlichen Desaster.