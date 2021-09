Schrecksekunde in Gundelsdorf: Spieler muss in Klinik

Plus FCG-Akteur erleidet Gehirnerschütterung nach einem Zusammenstoß im Spiel gegen Gebenhofen.

Jubel beim SV Wulfertshausen – am achten Spieltag hat es endlich mit dem langersehnten ersten Saisonsieg geklappt. Gegen den TSV Rehling sammelte die Elf von Trainer Markus Schwarzenberger mit einem 4:2-Heimsieg den ersten Dreier ein. Der TSV Kühbach marschierte zu einem klaren 3:0-Sieg über den FC Affing II.