BC Aichach bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Plus Der BCA gewinnt das Spiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf mit 3:2. Griesbeckerzell setzt sich gegen Untermaxfeld durch. Eine 0:6-Klatsche setzt es für Dasing in Rain,

Griesbeckerzell bleibt nach dem Sieg in Untermaxfeld an der Tabellenspitze und der BC Aichach hält Anschluss.