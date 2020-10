22:45 Uhr

Fußball-Kreisliga: Der TSV Pöttmes baut Vorsprung an der Tabellenspitze aus

Plus Pöttmes feiert im Spitzenspiel zuhause gegen den BC Rinnenthal einen 2:1-Erfolg. Griesbeckerzell fährt den zweiten Auswärtssieg innerhalb von 14 Tagen ein.

Auch an diesem Wochenende ging in der Kreisliga Ost nur ein Rumpfprogramm über die Bühne. Der SC Griesbeckerzell und der TSV Pöttmes feierten 2:1-Siege und bleiben in der Spitzengruppe. Die Partie von Verfolger BC Aichach gegen den TSV Burgheim wurde abgesagt.

TSV Pöttmes – BC Rinnenthal 2:1

Drei Punktspiele – drei Siege: Beim TSV Pöttmes läuft es in diesen Wochen nach Wunsch. „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, muss man sagen“, erklärte Trainer Roman Artes nach dem 2:1 gegen Rinnenthal und erinnerte daran, dass die Gäste die vergangenen zehn Partien ungeschlagen überstanden hatten. „Rinnenthal war saustark“, sagte er zum Gegner, der in der zweiten Halbzeit viel Gefahr ausstrahlte. Dass die Hausherren den Vorsprung über die Zeit brachten, das lag nicht zuletzt an Torhüter Rainhold Tinni. Am Ende musste Artes einräumen: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite.“ Abteilungsleiter Johannes Brandner hatte den TSV in Führung gebracht, mit einem Fernschuss war Simon Fischer erfolgreich, wobei der Gästekeeper zu weit vor seinem Gehäuse stand. Erst in der Nachspielzeit kam der BCR zu seinem Tor. Haci Ay, der sich vor einer Woche schwer verletzt hatte, ist nach seiner Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Er hat noch wahnsinnige Schmerzen“, berichtet der Trainer und geht davon aus, dass er in dieser Saison nicht mehr mit diesem Stürmer planen kann. (jeb)

Feldheim – SC Griesbeckerzell 1:2

Auch sein zweites Auswärtsspiel in diesem Herbst hat der SC Griesbeckerzell siegreich gestaltet. In Feldheim setzte er sich mit 2:1 Toren durch. Marco Schütt aufseiten des SVF konnte nach einer Flanke den Ball per Kopf nicht gut genug platzieren, auf der Gegenseite scheiterte Daniel Burger am Feldheimer Schlussmann Rene Fuchs. Nach einem schönen SCG-Pass in die Tiefe kam es zu einer Szene im Strafraum, die der Unparteiischen als Foul wertete. Simon Landes verwandelte den Strafstoß (16.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Martin Dolezyk glich zum 1:1 aus, als er Schlussmann Stefan Kopp überlupfte (38.). Auch nach dem Seitenwechsel spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, das Glück lag bei den Gästen. Simon Landes versenkte einen Freistoß aus halblinker Position unhaltbar im Feldheimer Tor (58.). In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne, der Ausgleich sollte aber nicht mehr fallen. Damit dürfen die Gäste weiter auf Rang zwei im Schlussklassement hoffen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. (svf)

TSV Dasing – Thierhaupten 2:3

Nicht nachlegen konnten die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid. Im Heimspiel gegen den SV Thierhaupten liefen die Dasinger schon früh einem Rückstand hinterher. „Wir haben einfach zu leichte Gegentreffer kassiert und damit keine Stabilität in der Defensive aufgebaut“, war Schmid enttäuscht. Thierhaupten nutzte die Dasinger Nachlässigkeit im Abwehrverbund. Als Matchwinner erwies sich Thierhauptens Angreifer Luis Tyroller. Seine drei Treffer verhalten der Elf von Simon Forster zum Auswärtssieg. Allerdings waren die Dasinger mit dem ersten Gegentreffer nicht einverstanden, denn die Fahne von Schiri-Assistent Christian Ostermayer hätte kommen müssen, da Tyroller sich im Abseits befand; da waren gerade vier Minuten absolviert. „Wir standen aber auch sehr offen“, bemängelte Schmid. Im Gegenzug scheiterte Kaan Ayyildiz fast fahrlässig an Torhüter Simon Wolf, ehe er postwendend den Ausgleich erzielte. Den verdienten sich die Platzherren mit ihrer couragierten Spielweise kurz vor dem Seitenwechsel. Diesmal sorgte Ayyildiz für Jubel bei seinen Farben. Luis Tyroller überwand TSV-Keeper Alex Zerle, der sich für den erkrankten Norbert Aulinger zur Verfügung stellte, ein zweites Mal. Nach einer Max-Kandler-Flanke erzielte David Schmid den erneuten Ausgleich. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Ex-Profi Dominik Reinhardt führte zum 2:3. Erneut war Tyroller frei vor Zerle aufgetaucht. (r.r)

Die Kreisliga Ost im Steno

SV Feldheim – SC Griesbeckerzell 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Simon Landes (15./Elfmeter), 1:1 Martin Dolezyk (37.), 1:2 Simon Landes (58.). Schiedsrichter: Felix Stark. Zuschauer: 100.

TSV Pöttmes – BC Rinnenthal 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Johannes Brandner (9.), 2:0 Simon Fischer (38.), 2:1 Elias Bradl (90.+3). Schiedsrichter: Florian Ambrosch. Zuschauer: 200.

TSV Dasing – SV Thierhaupten 2:3 (1:2) Tore: 0:1 Luis Tyroller (4.), 1:1 Kaan Ayyildiz (42.), 1:2 Luis Tyroller (45.), 2:2 David Schmid (48.), 2:3 Luis Tyroller (77.). Schiedsrichter: Stefan Asam. Zuschauer: 80.

Alsmoos-Petersdorf – Firnhaberau ausgefallen

BC Aichach – TSV Burgheim ausgefallen

DJK Langenmosen – FC Gerolsbach ausgefallen

TSG Untermaxfeld – SC Mühlried ausgefallen

