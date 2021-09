Fußball Kreisliga Ost: Der BC Aichach jubelt beim SV Thierhaupten

Plus Der BC Aichach dominiert das Auswärtsspiel in Thierhaupten. Adelzhausen gewinnt das Landkreis-Duell gegen Dasing. Torjäger Dominik Müller erzielt den Siegtreffer.

Der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga Ost verlief für die Mannschaften aus dem Norden des Wittelsbacher Lands sehr erfolgreich. Drei Teams feierten Siege. Adelzhausen bezwang im Landkreis-Duell Dasing. Das zweite Kreisduell endete unentschieden.