Fußball-Kreisliga

vor 35 Min.

Heftige Derby-Pleite: BC Adelzhausen verliert mit 1:5 gegen Friedberg

Plus Der BC Adelzhausen hat am Mittwochabend beim 1:5 gegen den TSV Friedberg keine Chance. BCA-Chef Christian Fottner will im Anschluss nichts beschönigen.

Von Reinhold Rummel

Keine Chance hatte der BC Adelzhausen am Mittwochabend im Nachholspiel unter Flutlicht gegen den TSV Friedberg. Die Gäste aus der Herzogstadt agierten auf dem Nebenfeld am Römerweg von Beginn an sehr aggressiv und schnürten die Platzherren förmlich ein.

