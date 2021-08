Fußball-Regionalliga

20:57 Uhr

Trotz Unterzahl 3:0-Heimerfolg für Pipinsried im Dorfclub-Derby

Plus FC Pipinsried beendet seine Negativserie und schlägt den SV Schalding-Heining. Die Gäste ließen zuvor gegen die kleinen Bayern aufhorchen.

Viermal in Folge waren die Fußballer des FC Pipinsried zuletzt leer ausgegangen in Spielen der Regionalliga. Dazu kam noch das Aus im bayerischen Toto-Pokal. Doch am Samstag beendete der Aufsteiger diese Negativserie und gewann zu Hause im Dachauer Hinterland geradezu souverän mit 3:0 Toren gegen den SV Schalding-Heining.

