Fußball: Trainer Thomas verlängert beim FC Pipinsried, Topscorer geht

Plus Neuigkeiten gibt es beim FC Pipinsried: Trainer Andreas Thomas verlängert und bekommt einen neuen Assistenten. Dafür verlässt ein Schlüsselspieler den FCP.

Der designierte Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Die Lizenzunterlagen für Bayerns höchste Spielklasse wurden rechtzeitig eingereicht, auch der Kader nimmt Gestalt an. Der Dorfklub setzt auf Kontinuität und Wandel gleichzeitig. Die FCP-Fans dürfen sich auf einen Rückkehrer freuen – gleichzeitig verlässt eine der Stützen das Team.

Die wichtigste Personalie vorneweg: Trainer Andreas Thomas bleibt auch kommende Saison Trainer im Dachauer Hinterland. Der frühere FCP-Spieler kam im Sommer zum Dorfklub und gibt auch künftig in der Regionalliga die Kommandos. „Es freut mich sehr, den Weg mit Pipinsried weiterzu- gehen. Ich fühle mich hier sehr wohl“, so der 39-Jährige. Auch die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Tarik Sarisakal sind froh, dass diese wichtige Personalie nun geklärt ist: „Andreas Thomas macht einen hervorragenden Job. Demzufolge gab es hinsichtlich der Weiterbeschäftigung nie Zweifel. Er geht unseren Weg zu 100 Prozent mit. Andreas ist ein Konzepttrainer mit klaren Vorstellungen.“

Jelisic wird Co-Trainer in Pipinsried

Veränderungen gibt es dagegen auf der Position des Co-Trainers. Den bisherigen Assistenten Stephan Thee löst Nikola Jelisic ab. Der zentrale Mittelfeldspieler kam erst im Sommer nach Pipinsried und soll künftig mehr Verantwortung übernehmen: „Nicola ist für die Mannschaft unverzichtbar. Sei es im sportlichen Bereich als auch im zwischenmenschlichen Bereich bringt er alle Voraussetzungen mit, diese Position auszufüllen“, ist Tarik Sarisakal vom neuen Co-Trainer überzeugt. Thee wird den FCP somit am Saisonende wohl verlassen. Komplettiert wird das Trainerteam von Nenad Pavlovic, der künftig für die Torhüter zuständig sein wird und Thomas Tomic ablöst.

Topscorer Steffen Krautschneider wird den FC Pipinsried verlassen.

Einen großen Wermutstropfen gibt es im Offensivbereich: Denn künftig wird der FCP auf seinen Topscorer Steffen Krautschneider verzichten müssen. Der 29-Jährige schließt sich dem Ligakonkurrenten TSV Landsberg an. Der Polizist, der in Fürstenfeldbruck wohnt, spielt mit 20 Treffern und 19 Torvorlagen eine überragende Saison und wird dem FCP fehlen. „Es war keine einfache Entscheidung, aber ich habe bewusst den Entschluss gefasst, den Weg in die Regionalliga nicht mitzugehen. Der Aufwand ist doch noch einmal eine andere Hausnummer“, begründet Krautschneider seine Entscheidung. In Landsberg trifft Krautschneider auf seinen ehemaligen Trainer Muriz Salemovic, der in Landsberg ab der kommenden Saison wieder die Kommandos als Coach gibt. Mit Christoph Rech, Maximilian Zischler (beide SV Donaustauf) und Daniel Leugner (TSV Dachau) hatten bereits zuvor drei Stützen ihren Abschied verkündet.

FC Pipinsried: Lushi kehrt aus Eichstätt zurück

Besonders groß dürfte die Freude der FCP-Fans dagegen über die Rückkehr von Athdedon Lushi sein. Der Stürmer kommt nach zwei Spielzeiten beim VfB Eichstätt wieder an die Reichertshauser Straße zurück. Der 28-Jährige schnürte bereits von 2016 bis 2018 die Schuhe für Pipinsried und war mit insgesamt 20 Ligatreffern maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga und dem späteren Klassenerhalt beteiligt. „Grundsätzlich hatte ich den Gedanken gefasst, aufgrund meiner privaten Situation, nicht mehr so viel Zeit in Fußball zu investieren. Allerdings hat die Konstellation in Pipinsried eine große Rolle gespielt, mich umzustimmen“, so Lushi, der in Pipinsried zu den Publikumslieblingen zählte.

Dafür kehrt Publikumsliebling Athdedon Lushi kehrt zurück.

Darüber freut sich auch der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal. „Ati ist ein wichtiger Baustein für unsere junge Mannschaft. Mit seiner positiven Art und seinem Engagement wird er vermehrt Verantwortung übernehmen und die jungen Spieler führen. Er bringt viel Qualität mit und ist zudem torgefährlich.“ Ebenfalls vom VfB Eichstätt kommt Lukas Schraufstetter ins Dachauer Hinterland. Beim Regionalligisten war der Mittelfeldspieler acht Jahre für die defensive Stabilität mitverantwortlich. Nun sucht der 26-Jährige eine neue Herausforderung. „Das familiäre Umfeld und das dörfliche Vereinsleben haben mich überzeugt“, so Schraufstetter. Sarisakal sagt über den Neuzugang: „Lucas ist der gewünschte Qualitätsspieler für unseren Defensivverbund. Er kann mehrere Positionen in der ausfüllen. Lucas ist ein absoluter Leader, der viel ,Drecksarbeit‘ verrichtet.“

Damit sind die Kaderplanungen beim Dorfklub weit fortgeschritten. Ein Fragezeichen steht noch hinter Torjäger Pablo Pigl. Mit dem 20-Tore-Stürmer würde der FCP gerne verlängern. Ähnlich wie bei Steffen Krautschneider wäre ein Abgang des 29-Jährigen ein herber Verlust.

