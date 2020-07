vor 1 Min.

Gau Aichach: Vier Vereine jubeln dreifach

Adlerhorst Sulzbach wurde im Februar zur Mannschaft des Jahres in Aichach gekürt, jetzt folgte der Aufstieg in die Bezirksliga: (von links) Simon Neukäufer, Franziska Abler, Veronika Pfaffenzeller und Daniel Gadletz, hinten der langjährige Gauschützenmeister Franz Achter.

Rundenwettkampf-Saison wurde ohne Rückserie beendet. Bezirksliga-Aufsteiger Sulzbach macht Oberbernbach II glücklich

Die Meister der Rundenwettkämpfe im Sportschützengau Aichach stehen fest. Wie berichtet, werden die Punkte und Ringzahlen zum 13. März gewertet; die Rückserie fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Gleich vier Vereine können jeweils drei Meister feiern: Almenrausch Willprechtszell, Jagdlust Gallenbach, Gemütlichkeit Hollenbach und Eichenlaub Eisingersdorf. Zwei Titelträger stellt Alpenrose Rehling. Die weiteren 13 Titel verteilen sich auf die anderen Vereine im Schützengau.

Der Vorstand des Aichacher Schützengaus teilte jetzt mit, nach welchen Regelungen die Saison beendet wurde. Der Rundenwettkampf der Jugend und der Aufgelegt-Schützen war im März bereits mit zehn Wettkämpfen beendet und wird daher vollständig gewertet. Die Rundenwettkämpfe der Luftpistolen- und -gewehrschützen werden mit dem Abschluss der Hinrunde nach fünf Durchgängen gewertet. Der sechste Rundenwettkampf, der noch Anfang März stattgefunden hatte, wird nicht mit in die Wertung genommen. Dieser hätte an den Auf- und Abstiegsplätzen nichts verändert, heißt es.

Die Bezirkspokalwettkämpfe der Jugend wurden vom Bezirk für 2020 abgesagt. Die Rundenwettkämpfe des Bezirksverbandes werden bis zum 13. März gewertet. Unklar ist laut Mitteilung unter anderem noch, wie es mit den Gaumeisterschaften der Jugend weitergeht.

Meister der Gauoberliga A ist Sulzbach. Die Adlerhorst-Schützen haben aufgrund ihres guten Schnitts den lang ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Wie berichtet, weisen die Sulzbacher von allen fünf Meistern im Nord-West-Bereich mit 1534 Ringen den besten Durchschnitt auf. Zahling und Mainbach müssen in der neuen Saison in der Gauoberliga B antreten. Beste Schützin der Liga mit einem Ringdurchschnitt von 394,0 Ringen ist die Sulzbacherin Veronika Pfaffenzeller.

In der Gauoberliga B können Hollenbach und Igenhausen Meisterschaft und Aufstieg feiern. Durch den Bezirksliga-Aufstieg von Sulzbach qualifiziert sich der Punkt- oder bei Punktgleichheit der ringbeste Zweite aus den beiden Gruppen ebenfalls für den Aufstieg in die Gauoberliga A, und das ist Oberbernbach II. Die vier Absteiger sind: Sainbach, Igenhausen II, Ecknach und Eisingersdorf II. Der beste Schütze der Gauoberliga B ist der Hollenbacher Martin Happacher mit 386,8 Ringen.

Aus den vier Gruppen der Gauliga qualifizieren sich vier Meister für den Aufstieg: Rehling II, Schiltberg, Haunswies und Klingen. Auch hier folgt mit Inchenhofen der beste Tabellenzweite in die Gauoberliga B. Die Absteiger sind: Edenried, Baar, Hollenbach III und Kühbach.

Unterbernbach II, Willprechtszell III, Gallenbach III und Sainbach II, so heißen die Meister und Aufsteiger, die im nächsten Jahr in der Gauliga mitschießen. Oberbernbach III folgt als bester Zweitplatzierter. Die Klasse verlassen müssen: Osterzhausen, Klingen II, Haunswies II und Obergriesbach.

Als Meister steigen Hollenbach IV, Eisingersdorf V, Oberwittelsbach und Baar II in die A-Klasse auf. Als bester Zweiter kommt Schiltberg IV dazu. In die C-Klasse verabschieden sich: Inchenhofen IV, Haunswies III, Schönbach V und Neukirchen.

In der C-Klasse, als unterste Liga im Gau, gibt es keine Absteiger. Über Meisterschaft und Aufstieg freuen sich: Gallenbach VI, Rehling III, Hollenbach V und Schönbach VI. Sulzbach VI steigt als Tabellenzweiter ebenfalls in die B-Klasse auf.

Mit großem Abstand wird Todtenweis ohne Niederlage Meister vor Oberbernbach, das nur zwei Niederlagen gegen Todtenweis auf der Negativseite verzeichnet. Beste Schützin ist die Todtenweiserin Hannah Rott mit 284,3 Ringen.

In der Gruppe B holt Willprechtszell den Titel. Mit nur einer Niederlage in zehn Wettkämpfen belegen sie zwar knapp, aber zu Recht den ersten Platz. Bester Schütze ist der Willprechtszeller Simon Fritz mit 253,4 Ringen.

Mit fünf Siegen in der Hinrunde ergatterte Willprechtszell den Titel und einen der beiden Aufstiegsplätze in die Bezirksliga. Todtenweis steigt ab. Bester Schütze ist der Willprechtszeller Helmut Braunmüller (366,6).

In der A-Klasse schafft Walchshofen Meisterschaft und Aufstieg in die Gauliga. In der A- und der B-Klasse sind der Erste und der Zweite punktgleich, sodass die Ringzahl über den Titel entschied. Durch den Bezirksliga-Aufstieg von Willprechtszell steigt aber auch der jeweilige Tabellenzweite auf. In diesem Fall Oberwittelsbach. Sulzbach steigt ab.

In der B-Klasse holt sich Gallenbach den Meistertitel durch einen Vorsprung von 68 Ringen. Auch Todtenweis II rückt mit in die A-Klasse auf. Der Absteiger heißt Hollenbach III.

In der C-Klasse hielt sich Inchenhofen in der Hinrunde verlustpunktfrei und holt sich damit die Meisterschaft. Neben Inchenhofen steigt auch Eisingersdorf II in die B-Klasse auf. Einen Absteiger gibt es nicht.

In der A-Klasse feiert Eisingersdorf den Titel und den Aufstieg. Die punktgleichen Hollenbacher haben die schlechtere Ringzahl. Schiltberg schießt in der kommenden Saison in der B-Klasse.

In der B-Klasse, die nur mit fünf Teams besetzt ist, holte sich Eisingersdorf II den Titel und den Aufstieg. (AZ)

