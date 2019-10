vor 32 Min.

Gau-Schützen steigern sich

Am dritten Schießtag trumpfen viele Teams auf

In Runde drei des diesjährigen Rundenwettkampfes wurden die bislang besten Ring- und Mannschaftsergebnisse abgeliefert. Die Favoriten in den oberen Ligen nahmen Fahrt auf und schossen sich für das Hinrundenfinale warm. Für Spannung ist in einigen Ligen gesorgt.

Luftgewehr

Die Hälfte der Mannschaftsschützen in der Gauoberliga A schossen an diesem Wochenende mehr als 380 Ringe. Gesamt waren es 9116 Ringe. Ein ähnlich gutes Ergebnis gab es zuletzt Anfang 2017. Sulzbach marschiert weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. In der Tabelle führt weiterhin Sulzbach vor Oberbernbach. In Gruppe 1 der Gauoberliga B setzte sich Hollenbach verlustpunktfrei nach dem dritten Sieg in Folge etwas ab, da Mauerbach im direkten Duell dem Tabellenführer nicht Paroli bieten konnte. In der Gruppe 2 der Gauoberliga B steht Igenhausen nach einem souveränen Sieg in Sulzbach weiter ohne Niederlage auf Platz eins. Oberbernbach konnte an Sulzbach vorbeiziehen und ist damit zunächst Verfolger Nummer eins.

In den vier Gruppen gibt es jeweils zwei fast identische Tabellensituationen. In der Gruppe 1 blieb Rehling ungeschlagen und schoss mit 1494 Ringen das beste Ergebnis der gesamten Gauliga. Ein identisches Tabellenbild sehen wir in der Gruppe 2 der Gauliga. Hier ist Schiltberg ganz oben. In den Gruppen 3 und 4 sind jeweils zwei Teams punktgleich ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Haunswies und Eisingersdorf führen die Tabelle der Gruppe 3 an. Unterbernbach hält mit einem Sieg gegen Willprechtszell noch Kontakt nach oben. In der Gruppe 4 blieben ebenfalls zwei Mannschaften weiter ohne Punktverlust. Hier sind es Inchenhofen und Klingen, die auch noch eine exakt gleiche Ringzahl auf dem Konto haben.

Luftpistole

Willprechtszell und Griesbeckerzell liegen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Die Verfolger auf Platz 3 bis Platz 5 kämpfen bereits mit einem negativen Punktekonto. Todtenweis ist zwar noch ohne Punktgewinn in dieser Saison, aber ein einziger Sieg kann das Tabellenbild schon auf den Kopf stellen. Bestschütze Erich Sterl aus Griesbeckerzell konnte mit 366 Ringen das beste Ergebnis abliefern. Das gleiche Tabellenbild finden wir in der A-Klasse der Pistolenschützen. Hier sind Oberwittelsbach und Walchshofen bisher ungeschlagen. Bestschütze war Johannes Wörle aus Walchshofen mit starken 370 Ringen. (AN)

Themen folgen