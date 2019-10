16:08 Uhr

Gebenhofen gegen SF Friedberg: Topteams treffen direkt aufeinander

In der Oststaffel kommt es zum Duell des Spitzenreiters gegen den ersten Verfolger. Die gleiche Situation gibt es in der Aichacher Staffel.

Es knistert bei den Fußballern in den A-Klassen im Wittelsbacher Land – mit Spannung werden am Sonntag die Spitzenspiele in den jeweiligen Ligen erwartet.

Aichach In der Aichacher Staffel haben die Zweitvertreter des Bezirksligisten VfL Ecknach und des Kreisligisten TSV Pöttmes die Umstrukturierung der A-Klasse sich zum Nutzen gemacht. TSV-Spielertrainer Michael Hieger macht kein Geheimnis daraus. „Es ist sicher kein Nachteil, dass Vizemeister Obergriesbach oder auch der TSV Aindling II nicht mehr in unserer Gruppe dabei sein.“ Umso mehr ist er über die positive Entwicklung seines Teams überrascht: „Das hat unsere bisherigen Erwartungen klar übertroffen“, freut sich der 29-Jährige über den starken Lauf seiner Truppe. „Klar profitieren wir auch von unserem großen Kader der ersten Mannschaft, aber ich bin stolz, dass der Kern der zweiten sich der neuen Herausforderung so prächtig stellt.“ Die guten Ergebnisse machen sich auch in der wöchentlichen Trainingsarbeit bemerkbar: „Da ist eine tolle Stimmung und Begeisterung.“ Auf das Spitzenspiel freut sich Hieger bereits. „Darauf freuen sich alle, bestimmt auch unser Gegner, denn jeder will zeigen, was er drauf hat.“ Dem VfL Ecknach II attestiert Michael Hieger eine gute Spielanlage. „Die haben eine völlig junge Mannschaft.“ Es gilt, die Top-Torjäger Thomas Egen und Florian Englhard in Griff zu bekommen. „Das wird sicher eine Schlüsselrolle spielen, denn dann können wir die Partie offen gestalten“ so der Pöttmeser Coach.

Ost In der Oststaffel erwartet die DJK Gebenhofen-Anwalting den engsten Verfolger SF Friedberg. Die Ostler haben mit 27 Punkten nur einen Zähler weniger auf dem Konto als der Absteiger aus Gebenhofen. Dort hat die Elf um Spielertrainer Vincent Aumiller als einziges Team bisher die zehn absolvierten Begegnungen schadlos gestalten können – neun Siege und ein Unentschieden (im August 2:2 beim TSV Mühlhausen). Danach liefen die Gebenhofer zur Topform auf und deklassierten streckenweise ihre Gegner. Dreimal lauteten die Endresultate 4:0 – der SV Ottmaring II wurde mit 10:0 vom Feld gefegt. Auch der FC Laimering/Rieden hatte beim 5:1-Sieg der DJK wenig zu bestellen. Damit unterstrich der Absteiger sein anvisiertes Ziel, den sofortigen Wiederaufstieg. Dorthin strebt man unter vorgehaltener Hand auch bei den Sportfreunden Friedberg. Trainer Wolfgang Marzini übt sich zwar vorsichtig in Zurückhaltung: „Wir schauen nur von Woche zu Woche“, während im Umfeld der Friedberger ein Vorrücken durchaus erwartet wird. Zumal die hochkarätigen Neuzugänge Mustafi, Ebermayer, Enderle und Cetinkaya die Erwartungen zusätzlich befeuerten. Am Sonntag gilt es nun in beiden Lagern, Farbe zu bekennen. (r.r)

