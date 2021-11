Aichacher Handballer landen Überraschungssieg

Plus Die Männer des TSV Aichach landen in Bobingen einen Überraschungssieg. Ein Spieler fällt mit ungewöhnlich vielen Toren auf. Die Frauen gehen erneut unter.

Erneut war die Gemütslage bei den Handballern des TSV Aichach unterschiedlich. Während die TSV-Frauen die siebte Pleite im siebten Spiel kassierten, landeten die TSV-Männer einen Überraschungserfolg.