vor 7 Min.

Hollenbach startet

TSV beginnt mit Vorbereitung. Alex Mayr geht im Sommer

Auch für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hollenbach nimmt die lange Winterpause nun ein Ende. Am Samstag bittet der scheidende Spielertrainer Christian Adrianowytsch seine Mannen erstmals auf den Trainingsplatz.

In 16 Trainingseinheiten und vier Testspielen werden sich die Hollenbacher die Form für die Frühjahrsrunde holen. Derweil stehen bereits zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Abwehrspieler Simon Schön (21) kommt vom Ligakonkurrenten TSV Aindling ins Krebsbachtal. Offensivakteur Simon Mayr (22) ist aktuell noch beim SV Holzheim (Kreisklasse Neuburg) aktiv. Bereits in der Winterpause zum Team gestoßen ist Manuel März (DJK Stotzard). Angreifer Frederik Meissner ist nach Kassel gezogen und steht den Krebsbachtalern deshalb nicht mehr zur Verfügung. Verlassen wird den TSV Hollenbach im Sommer neben Christian Adrianowytsch auch Stürmer Alexander Mayr, der sich im Trainergeschäft versuchen wird. Bereits in der Winterpause verlassen haben den TSV Max Golling (Petersdorf) und Rainhold Tinni (Firnhaberau). Die Rückrunde startet für den TSV am 15. März mit dem Nachholspiel in Mertingen. (nzf)

Testspiele

Türk Königsbrunn – TSV (Sa., 15. Februar 12.30 Uhr)

FSV Pfaffenhofen – TSV (Sa., 22. Februar, 13 Uhr)

TSV Hollenbach – SV Stöttwang (Sa., 29. Februar, 17 Uhr in Batzenhofen)

TSV Neusäß – TSV (So., 8. März, 16 Uhr)

Themen folgen