Horst Willfahrt ist zum vierten Mal Gaukönig

Knapp 400 Schützen aus 30 Vereinen kämpften um Titel. Jetzt wurden die Sieger geehrt

Von Josef Mörtl

Das größte Sportereignis des Schützengaus Aichach in diesem Jahr ging vergangene Woche zu Ende. Knapp 400 Starter kämpften beim Gauschießen um die Königstitel. Am Freitagabend wurden die Gewinner des 65. Gauschießens, das zeitgleich im Kühbacher Schützenheim und in Schönbach stattfand, würdig ausgezeichnet.

Ausgerichtet wurde es von der Königlich Privilegierten Feuerschützen-Gesellschaft Aichach. Der Aichacher Schützenmeister und zweite Schützenmeister Franz Marb hieß unter den 100 Gästen beim Ehrungsabend auch Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir willkommen. Dieser nannte zum Gauschießen interessante Zahlen. Als es am vergangenen Dienstag pünktlich um 22 Uhr hieß: „Aus is’, vorbei is“, waren nicht weniger als 396 Starter aus 31 Vereinen in den verschiedenen Disziplinen an die 20 Schießstände in Kühbach und Schönbach getreten. Insgesamt wurden 32921 Schüsse abgegeben, das entspricht einer Gesamtsumme an Blei von 17,7 Kilo. Lob gab es auch für die Veranstalter und Ausrichter. Die Kühbacher erklärten sich spontan bereit, gegebenenfalls das Gauschießen nächstes Jahr auszurichten. Besonders viel geleistet hat auch wieder der EDV-Referent des Schützengaues Aichach, Rudi van Tricht, der alles im Griff hatte.

Nach den vielen Gruß- und Dankesworten der Ehrengäste galt es, die Besten des Gauschießens mit Königsketten, Blumensträußen und Geldprämien in Höhe von insgesamt 6000 Euro zu würdigen.

Am nähesten kam der Jubiläumsscheibe mit einem 105-Teiler Georg Burkhart (Sulzbach). Gaukönig mit dem Luftgewehr wurde Christian Baur (Schönbach) mit einem 7-Teiler. Gaukönigin mit dem Luftgewehr wurde Anja Belluzzi (Oberbernbach) mit einem 14,1-Teiler. Gaukönig mit der Luftpistole wurde Herbert Greifenegger aus Walchshofen mit einem 33,1-Teiler.

Großen Applaus bekam von den anwesenden Kühbachern die neue Jugendkönigin Helena Müller von den Vereinigten Schützen Kühbach, die mit einem 7-Teiler siegte. Bei der Auflage ging der Königstitel an den Aichacher Horst Willfahrt mit einem 2-Teiler. Mit diesem Titel wurde Willfahrt bereits zum vierten Mal Gaukönig und es war sein 20. Königstitel.

Einzelmeister mit dem Gewehr wurde Tobias Kein aus Todtenweis mit 100 Ringen. Einzelmeister mit der Pistole ist Georg Dollinger (Hollenbach) mit 97 Ringen. Den Einzelmeisterintitel der Jugend holte Melanie Schapfl (Rehling) mit 99 Ringen. Einzelmeister in der Auflage wurde Fritz Dreyer (Aichach) mit 107,5 Ringen.

Beim Blasrohrschießen gewann Hubert Wachinger aus Obergriesbach, bei der Jugend Philipp Baudrexl aus Inchenhofen. Die Mannschaftstitel ergatterten Rehling, Schönbach und Sulzbach.

