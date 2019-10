vor 3 Min.

Kreisteams am Boden: Adelzhausen verliert 1:2 gegen Nördlingen

Die Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land bekleckern sich diesmal nicht mit Ruhm. Hollenbach verlor sogar in dreifacher Überzahl.

Schwache Leistungen zeigten die Bezirksliga-Teams aus dem Wittelsbacher Land am Wochenende.

Adelzhausen – Nördlingen II 1:2

Es sind die ganz bitteren Momente im Fußballgeschäft. Schiedsrichter Abdullah Carman schaute bereits auf seine Uhr, da erkämpfte sich der Gast aus dem Ries noch einen Eckball, die letzte Aktion im Spiel. Nördlingens Routinier Simon Gruber schlug den Ball, Sascha Hof schraubte sich am höchsten und sein wuchtige Kopfball ließ das Tornetz fast aus der Verankerung fliegen. Ein Aufschrei der ganz in Grün agierenden Nördlinger, die sich auf den letzten Drücker mit 2:1 durchgesetzt hatten. Niedergeschlagen sanken die in Rot gekleideten heimischen Fußballer ins Gras. „Das ist einfach bitter. So etwas darf nicht passieren“, war BCA-Coach Johannes Putz mächtig angefressen, „denn dieses Spiel wollten wir mit aller Macht für uns entscheiden und nun so etwas.“ Verständlich dass sich die junge Nördlinger zweite Garnitur diebisch freute. „Wir wollten hier nicht verlieren“, teilte Daniel Kerscher mit. „Das ist enorm wichtig für uns, dass wir einem unmittelbaren Konkurrenten die Punkte abnehmen konnten.“ Adelzhausen haderte mit dem Schiri-Assistenten Lukas Reitberger. Zweimal hob der die Fahne, als Thomas Grimmer jubelte und Maxi Ettner traf – Abseits lautete die Entscheidung der Unparteiischen. Als Simon Lösch für Nördlingen neun Minuten vor dem Ende zur Führung traf, konnte zunächst Müller per Foulelfmeter ausgleichen, bis die Nachspielzeit anbrach und Sascha Hof zur Stelle war. (r.r)

BC Adelzhausen Fottner, Braun, Stöttner, Grimmer (63. Ottilinger), Albustin, Klar, Kügle (77. Götz), Lichtenstern, Ettner, Mahl (72. Dumbs), Müller.

Tore 0:1 Lösch (81.), 1:1 Müller (86.), 1:2 Hof (90.) Zuschauer 100.

SV Holzkirchen – VfL Ecknach 1:1

Der VfL Ecknach verpasste es, nach dem Sieg gegen Tabellenführer Bubesheim beim Letzten SV Holzkirchen nachzulegen. Trotzdem war VfL-Spielertrainer Daniel Framberger nach einer turbulenten Schlussphase mit der Punkteteilung nicht unzufrieden: „Die erste Hälfte geht an Holzkirchen, die zweite an uns. Wie es am Ende läuft, ist der Punkt für Holzkirchen sicher bitterer als für uns.“ Tatsächlich verkauften sich die Holzirchener teuer. In der achten Minute landete Jannick Becks Heber am Pfosten. Zweimal in der ersten Hälfte rettete VfL-Keeper Hannes Helfer in höchster Not. In Hälfte zwei erspielte sich der VfL dann ein Übergewicht an deutlichen Chancen. Michael Eibel, Moritz Piller, Maximilian Obermeyer und Christoph Jung scheiterten aber. Bei einem weiten Ball waren sich Ecknachs Torwart und Innenverteidiger Benedikt Huber nicht einig, Stefan Neuwirt brachte den Ball zum 1:0 im Tor unter (87.). Jetzt war der erste Saisonsieg für Holzkirchen zum Greifen nahe. Aber Tobias Jusczak gelang noch der Ausgleich. (jng)

VfL Ecknach Helfer, Ettinger, Mühlberger, Huber, Glas, Framberger, Wohlrab, Piller (76. Lukas Wagner), Zakari (46. Obermeyer), Eibel, Jung (79. Jusczak).

Tore 1:0 Neuwirt (87.), 1:1 Jusczak (89.).

Altenmünster – Hollenbach 1:0

Die Hollenbacher setzen ihren negativen Trend fort. Nach der 0:1-Niederlage in Altenmünster müssen die Krebsbachtaler aufwachen, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Mit sage und schreibe drei Mann in Überzahl gelang den Gästen kein Treffer in Altenmünster. Der Sieg für den SC war verdient, auch wenn die Schützlinge von Trainer Christian Adrianowytsch deutlich mehr Spielanteile hatten. Torjäger Patrick Pecher kam in der 5. Minute an den Ball und verwandelte aus der Drehung gekonnt in die lange Ecke. Keine Chance für Keeper Jozo Derek. In der 52. Minute verpasste Samuel Fischer eine flache Hereingabe. Jonas Ruisinger wurde unsanft von Kapitän Sebastian Kaifer gestoppt: Notbremse und Rot. Mario Kalkbrenner beschimpfte die Gästebank und sah die Ampelkarte; wenig später erwischte es Pecher ebenfalls mit Gelb-Rot. Samuel Fischer verpasste eine große Chance. (nfz)

TSV Hollenbach Derek, Dennis Ruisinger, Kaltenstadler, Greifenegger, (69. Pitsias), Reggel, Simon Ruisinger, Jakob, Werner Meyer, Burghart, (46. Samuel Fischer), Burkhard, Jonas Ruisinger (74. Högg).

Tor 1:0 Pecher (5.) Gelb-Rot Kalkbrenner (70.), Pecher (77.) Rot Kaifer (54./alle Altenmünster).

TSV Rain II – FC Affing 1:0

Auch das dritte Spiel in Folge hat der FC Affing verloren; am Samstag unterlag er bei der U23 des TSV Rain mit 0:1. „Für uns war es ein guter Tag, an dem vieles gepasst hat“, freute sich TSV-Trainer Markus Kapfer. Bereits in der 6. Minute hatte Johannes Hippele nach einem Konter das Tor des Tages erzielt. Doch die Affinger kamen nun immer besser ins Spiel und hatten auch einige Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch unter anderem vergaben Bora Kalkan und Danny Dörr. Kurz nach der Halbzeitpause erhielten die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Rains Torhüter Luca Peuser jedoch gegen Maximilian Merwald hielt. Manuel Steinherr (FCA) sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte. (fka, sut)

FCAffing Köpper, Tremmel, Kalkan, von Peinen, Al-Jajeh, Dörr, Steinherr, Merwald, Kronthaler (53. Reiter), Kindermann (31. Leicht), Jusufovic.

Tor 1:0 Hippele (5.) Gelb-Rot Steinherr (77./Affing) Zuschauer 80.

Lesen Sie dazu auch:

Aindling verliert 0:2 und verpasst den Anschluss an die Spitze

Themen folgen