Kühbacher Eisstockschützin Regina Gilg fegt alle vom Eis

Plus Regina Gilg vom TSV Kühbach räumt bei den Weltmeisterschaften der Eisstockschützen drei Goldmedaillen ab. Wie es für die 22-Jährige nun weitergeht.

„Einen Eisstock will ich jetzt erst einmal für längere Zeit nicht sehen“, gibt die frischgebackene dreifache Weltmeisterin Regina Gilg zu. Die Stockschützin des TSV Kühbach holt bei der WM im niederbayerischen Regen auf Eis gleich drei Goldmedaillen für Deutschland. Bei der U23 holte die 22-Jährige Platz eins im Einzel und mit der Mannschaft, mit der deutschen Frauennationalmannschaft gab es in der Woche darauf an gleicher Stelle erneut den Titel. Für die Murnauerin (Kreis Garmisch-Partenkirchen) war es der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison. Mit den Kühbacher Frauen gewann sie die deutsche Meisterschaft und den Europacup.

Auch aufgrund des Coronavirus gibt es nun eine Zwangspause. Denn die Stocksporthalle beim TSV Kühbach ist mindestens bis zum 19. April gesperrt. Gut möglich, dass die Sommersaison, die auf Asphalt gespielt wird, komplett ausfällt: „Die Turniere im April sind schon abgesagt und auch die Saison der Männer. Wir müssen damit rechnen, dass auch die Titelkämpfe bei den Frauen abgesagt werden“, so Gilg, die hinzufügt: „Das wäre sehr schade, aber auch nachvollziehbar.“ 2019 landete das Kühbacher Quintett auf Platz drei bei den nationalen Titelkämpfen.

Stockschießen: So tickt Europameisterin Regina Gilg vom TSV Kühbach

Regina Gilg: Bei der Siegerehrung gibt es Tränen

Aktuell überwiegt aber die Freude über den WM-Triumph bei der 22-Jährigen. „Das bedeutet mir viel. Ich bin überwältigt und musste bei der Siegerehrung auch ein paar Tränen verdrücken.“ Das gilt insbesondere für den Einzeltitel, denn der fehlte bislang in ihrer Sammlung. Gilg: „Ich habe schon viele Titel gewonnen – alle waren etwas Besonderes. Der Einzeltitel hat mir noch gefehlt, weshalb es nochmals emotionaler war. Außerdem war es meine letzte Chance, da ich jetzt altersbedingt nicht mehr bei den Junioren spielen kann.“ Dabei ging Gilg ohne feste Zielsetzung an den Start: „Ich mache mir nie viel Druck und versuche einfach, Spaß zu haben.“ Dabei begann der Wettkampf eher durchwachsen, doch Gilg steigerte sich. Vor dem Finale lag sie auf Platz zwei, am Ende jubelte aber die TSV-Spielerin. Bei der U23 hat Gilg als Stammspielerin maßgeblichen Anteil am Erfolg, und auch bei den Frauen war sie in jeder Partie mit dabei. „Da habe ich auch am Anfang nicht so gut gespielt, im Finale dann aber fast alles getroffen.“ Im Frauen-Einzel ging Gilg dann aber nicht an den Start. „Das habe ich bewusst so entschieden, ich wollte mich auf die Mannschaft und die U23 konzentrieren.“

Volle Konzentration: Regina Gilg vom TSV Kühbach holt bei den Weltmeisterschaften im niederbayerischen Regen gleich drei Goldmedaillen. Mit ihrer Leistung war die 22-Jährige zufrieden. Besonders groß ist der Jubel bei der Murnauerin über die Einzelmedaille. Die fehlte bislang in ihrer Sammlung. Bild: Albert Kamhuber

Trotz der Erfolge bleibt ein Wermutstropfen, denn die Frauen mussten aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen ihre Wettkämpfe austragen. „Das war schon ein Unterschied, denn normalerweise wird es bei wichtigen Schüben sehr laut. Die Stimmung habe ich mir deshalb nicht vermiesen lassen, auch wenn die Anfeuerungen natürlich gefehlt haben.“ Aufgrund der Situation ging es für die Stockschützen auch ungewöhnlich früh auf die Bahnen. Um 6 Uhr startete der Finaldurchgang. Gilg: „Wir sind um 3.30 Uhr aufgestanden. Das war nicht leicht.“ Das frühe Aufstehen hat sich am Ende aber gelohnt. Der Abschlussball fiel aber aus, und so wurde in kleiner Runde auf dem Hotelzimmer auf den Triumph angestoßen.

Für Regina Gilg gab es in Hartpenning einen Empfang

Am Sonntag gab es für Gilg in ihrer Heimat Hartpenning noch einen feierlichen Empfang, dann ging es zurück nach Murnau und in den Alltag. Die Bürokauffrau arbeitet wie viele aktuell von zu Hause aus. Training gibt es vorerst nicht, obwohl die Pause für Gilg vorbeigehen wird. „Zusammen mit meinem Freund trainiere ich auf den umliegenden Bahnen unter freiem Himmel. Das ist kein Problem“, so Gilg, die betont: „Auch wenn die Sommersaison ausfällt, muss ich trainieren. Um das Niveau zu halten und weil es meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist.“

Gemeinsame Trainingseinheiten mit ihren Kühbacher Teamkameradinnen sind aufgrund der Distanz ohnehin selten, doch jetzt fallen auch noch die Turniere aus. „Ich fahre bestimmt ein- oder zweimal rüber, um mich auszutauschen, sonst sieht man sich ja gar nicht.“ Die Kühbacherinnen waren auch unter den ersten Gratulanten. Spätestens zur neuen Wintersaison gibt es dann aber ein Wiedersehen auf den Bahnen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.