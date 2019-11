06.11.2019

Kühbacher starten auf Eis gut in die Saison

Nur das zweite Frauenteam bereitet beim TSV Sorgen. Noch ist aber Zeit bis zur Hinrunde der Bundesliga

Die zweite Damenmannschaft des TSV Kühbach sorgte für den einzigen Makel in der Erfolgsbilanz der Kühbacher Stockschützen. Ansonsten gehörten die TSV-Akteure einmal mehr zu den spielbestimmenden Teams bei diversen Wettbewerben und überzeugten mit zwei ersten Plätzen und einem dritten Platz.

Obwohl noch nicht alles rund lief, gelang der ersten Herrenmannschaft um Rudi Baumgartner, Christian Breitschopf, Helmut Kirmeyer beim schwäbischen Kreispokal im Haunstetter Eisstadion nicht nur die Bezirkspokalqualifikation, sondern auch der Gruppensieg gegen die Mitfavoriten Haslangkreit und Gachenbach. Ebenfalls als Erster kehrte das Quartett Herbert Gaßmair, Helmut Kirmeyer, Daniel Braunmüller und Lorenz Mayer aus Wolfersdorf (Kreis Freising) zurück. Der Kühbacher Sieg konnte allerdings erst in den letzten Partien sichergestellt werden.

Farbe bekennen mussten beide Damenmannschaften beim topbesetzten internationalen BALU-Cup auf Eis in Peiting. Während die Erste mit Veronika Filgertshofer, Regina Gilg, Lisa Seitz und Franziska Schwertfirm nach den Platzierungsspielen auf dem dritten Platz landete, enttäuschte die zweite Formation um Leni Simmerbauer, Helga Salvamoser, Jessica Gamböck und Heidi Trabelsi und wurde letzter. In den kommenden Wochen stehen der Europacup für die Erste sowie die Hinrunde der Bundesliga für beide Kühbacher Frauenteams an. Die zweite Frauenmannschaft muss spätestens bis zum 1. Dezember ihre Form gefunden haben. Denn dann geht es in der Hinrunde der Bundesliga Süd in Waldkraiburg darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen. Die findet am 11. und 12. Januar in Peiting statt. (aira)

BALU-Cup: Tabelle Platzierungsspiele

1. EC Gerabach

2. SV Mehring

3. TSV Kühbach I

4. Nationalteam Österreich

5. ESSV Lustenau (AUT)

6. TSV Peiting

7. TuS Engelsberg

8. TSV Hartpenning

9. EC Fischbachau

10. VfB Hallbergmoos

11. EC Lampoding

12. Nationalteam Schweiz

13. ESC Bregenz (AUT)

14. FC Neunburg vorm Wald

15. TSV Kühbach

Themen folgen