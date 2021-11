Sassninks siegen bei Winterlaufserie

Das Aichacher Ehepaar steht beim zweiten Rennen in Bergheim ganz oben auf dem Podest

Der LC Aichach war auch beim zweiten Rennen der AOK-Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg zahlreich vertreten. Diesmal standen sogar zwei Aichacher ganz oben auf dem Podium: Hannah und Michael Sassnink.

Hannah Sassnink war beim ersten Rennen vor einer Woche Dritte geworden. Diesmal düpierte sie ihre Konkurrentinnen und griff schon auf Kilometer drei an. Sehr früh angesichts des welligen und Regen-durchweichten Zehn-Kilometer-Kurses. Sassnink hatte sich eine Bergab-Passage ausgesucht, um einen Vorsprung herauszulaufen. Es gelang ihr sogar, den Abstand auf die Verfolgerinnen bis ins Ziel auszubauen: Die Uhr blieb für die LCA-Läuferin bei 40:35 Minuten stehen. Die Siegerin der Vorwoche, Carolin Bayer (TGVA) traf nach 41:02 Minuten ein. Sassnink hat damit den Rückstand aus dem ersten Rennen um die Hälfte verkleinert. Ihre Vereinskollegin Kathrin Wörle wurde Siebte in 42:43 Minuten. Inga Manneck wurde Gesamt-14. in 46:22 Minuten, die W55-Wertung dominierte sie mit mehr als einer Minute Vorsprung.

Die 22-jährige Laura Steinherr bereitete sich in Bergheim auf die schwäbischen Crossmeisterschaften vor, die der LCA im heimischen Griesbeckerzell austrug (Bericht folgt). Steinherr wurde W20-Neunte und Gesamt-26. in 50:09 Minuten. Resi Christl erwies sich als schnellste W70-Athletin, in 77:45 Minuten. In der Gesamtwertung rangierte sie auf Platz 40. Michael Sassnink wählte eine andere Taktik als seine Frau. Bergab läuft er meist mit angezogener Handbremse, um dafür bergauf regelrecht zu explodieren. Deswegen attackierte er auf dem zweiten langen Anstieg bei Kilometer vier. Beim Einstieg in die Steigung zog er an, kurz vor der Kuppe beschleunigte er ein zweites Mal – demotivierend für die Konkurrenz, die hofft, auf der anderen Seite wieder an den Führenden heranzukommen.

Sassnink riss nach 35:37 Minuten das Zielband, Simon Eisele (SpVgg Auerbach/Streitheim) folgte in 35:55 Minuten. Da Sassnink am ersten Rennen nicht teilgenommen hatte, ist die Serienwertung noch offen. Andreas Kigele wurde diesmal 13. und gewann die M35-Wertung in 38:40 Minuten. Georg Steinherr war der beste M55-Athlet in einer Zeit von 41:30 Minuten – im Gesamt-Ranking lag er Platz 32. Martin Bichlmeier kam als 42. nach 42:51 Minuten an, als Viertbester seiner M45-Alterskameraden. Altersklassen-Gold ergatterte zudem Werner Fendt, der mit 44:38 Minuten seine M65-Kollegen abhängte, in der Einlaufliste ist er auf Platz 52 zu finden. Weitere gute Zeiten und Plätze erreichten: Joachim Schmaus (43:06, Gesamt-46., M40-Sechster) und Christian Fitz (44:23, Gesamt-51., M40-Achter).

Der LCA-Nachwuchs ergatterte ebenfalls gute Plätze auf der 2,8-Kilometer-Runde: Lukas Englhart als U12-Sieger (12:40), Anna Eberl als W14-Zweite (13:19), Magdalena Eberl als W12-Gewinnerin (14:27) und Neele Dittlack als W12-Zweite (14:31). (hokr)