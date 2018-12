02.12.2018

Manfred Bender und der FC Pipinsried trennen sich Lokalsport

Die Personalplanung sorgt für ein kurzes Intermezzo. Der Ex-Profi geht zum Beginn der Winterpause. Ob ein Nachfolger kommt, ist aktuell noch offen.

Von Christoph Lotter

Die Wege des Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried und Trainer Manfred Bender trennen sich mit Beginn der Winterpause, das teilte der Verein aus dem Dachauer Hinterland am Sonntag mit. Der langjährige Erstligaprofi rückte Mitte September an die Seite von Spielertrainer Fabian Hürzeler. Als Trennungsgrund führten beide Seiten unterschiedliche Auffassungen bezüglich der künftigen Kaderzusammenstellung an.

„Fachlich und menschlich hat Manfred Bender bei uns voll überzeugen können“, sagt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Roman Plesche. Weiter: „Leider sind wir aber bei unserer Personalplanung auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen und deshalb werden sich unsere Wege wieder trennen. Wir bedauern das, weil wir einen hervorragenden Übungsleiter verlieren, aber wir haben bezüglich unserer Personalpolitik klare Vorstellungen und sind der Meinungen, dass im aktuellen Kader nur punktuelle Veränderungen vorzunehmen sind, um unsere Ziele erreichen zu können.“

Plesche: „Es gibt Gedankenspiele und Optionen“

Manfred Bender zieht trotz seines nicht einmal drei Monate andauernden Engagements ein positives Fazit: „Die Aufgabe beim FC Pipinsried hat mir Spaß gemacht und auch punktemäßig waren wir im Soll. Aus besagten Gründen konnten wir uns auf keine weitere Zusammenarbeit verständigen, trotzdem trennen wir uns im Guten und ich wünsche Verein und Mannschaft alles Gute für die Zukunft“, so der frühere Bayern- und Löwen-Kicker.

Mit welcher Übungsleiter-Konstellation der abstiegsbedrohte Viertligist in die Rückrunde geht, dazu wollte sich Plesche nicht konkret äußern: „Es gibt aber Gedankenspiele und Optionen. Wir werden aber keine täglichen Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern uns erst äußern, wenn wir eine finale Lösung präsentieren können.“

Wohin es Manfred Bender zieht, ist ebenfalls noch nicht klar. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, dass der 52-Jährige zum Drittligisten Fortuna Köln wechselt. Dort war nach dem Wechsel von Cheftrainer Uwe Koschinat zum Zweitligisten Sandhausen ein Platz frei geworden. Unter anderem sollen die Kölner Interesse an Bender gehabt haben. Doch der Münchner blieb beim FC Pipinsried. Die Fortunen stellten stattdessen Tomasz Kaczmarek als neuen Übungsleiter vor. Der 34-Jährige trainierte zuvor bereits den Lokalrivalen Viktoria Köln.

