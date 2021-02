12:01 Uhr

Nach Saisonabsage: So ist die Stimmung bei TSV-Handballern

Plus Der bayerische Verband bricht die laufende Saison ab - mit Folgen. Wie die Stimmung bei den Mannschaften des TSV Aichach ist und wie es nun weitergeht.

Von Johann Eibl

Die Corona-Pandemie wird uns sicher noch länger begleiten. Aber nun zeichnet sich ab, dass Maßnahmen im Kampf gegen dieses Virus gelockert werden. Egal wann und wie das der Fall sein wird: Für die Handball-Abteilung des TSV Aichach kommen die Entscheidungen für die Saison 2020/21 zu spät. Der bayerische Verband hat die Runde bereits gestrichen - mit Folgen für die heimischen Handballer.

„Es war zu erwarten“, sagt Tini Wonnenberg, die erfahrene Rückraumspielerin im Team der Aichacher Damen und zusammen mit Stephanie Szierbeck an der Spitze der Abteilung: „Es hätte mich gewundert, wenn es nicht so gekommen wäre.“ Für die Landesligen und die Bayernligen waren Entscheidungen in Turnierform angedacht, diese Variante steht jetzt nicht mehr zur Debatte, worüber sich Wonnenberg freut: „Da wären viele Menschen an einem Ort gewesen. Man hätte mehr Spiele an einem Tag gehabt. Das wäre kein richtiges Spiegelbild der Saison gewesen.“ Corona hinterlässt auf vielerlei Ebenen seine Spuren. Etwa bei der Zahl der Mitglieder. „Wir haben weniger Eintritte“, berichtet Wonnenberg und nennt dafür eine Begründung, die jeder auf Anhieb versteht: „Weil der Sport nicht stattfindet.“ Außerdem befürchtet sie, der eine oder andere habe sich daran gewöhnt, dass Handball nicht angeboten wurde. Gleichwohl glaubt die Rückraumspielerin nicht daran, dass nun auf Dauer das Interesse am Handball schwindet: „Wenn wir wieder starten können, dann denke ich, dass die Leute wieder kommen.“

Handball: Spielertrainer Stefan Knittl wartet auf ersten Einsatz

Den Abbruch nennt Thomas Wonnenberg „natürlich enttäuschend, obwohl wir es nicht anders erwartet hatten“. Der Trainer der Aichacher Handballerinnen blickt bereits ein halbes Jahr voraus: „Es ist das nächste Ziel, dass wir wieder trainieren können. Ich hoffe, dass es im September ordentlich weitergeht.“ Damit die Damen nicht ganz aus der Übung kommen, hat man sich moderner Technik bedient. Am Dienstagabend gibt es stets online Anweisungen, um halbwegs fit zu bleiben. Mal fordert der Coach („Ich versuche, mehr mit dem Ball zu machen“) die Spielerinnen zu Hause zum Mitmachen auf, das nächste Mal ist eine Trainerin an der Reihe, die Ideen mitbringt, wie man sie aus einem Fitnessstudio kennt, und auf diese Weise für Abwechslung sorgt.

Dennoch betont Thomas Wonnenberg: „So richtig zufrieden ist bei uns niemand.“ Schließlich war die Mannschaft nach dem Aufstieg aus der Bezirksoberliga mit zwei Siegen in die Landesliga gestartet und hatte gezeigt, dass sie eine starke Runde spielen kann. Der Kader, der für die Saison 2021/22 vorgesehen ist, wird voraussichtlich keine großen Änderungen erleben. Derzeit laufen die Planungen. Johanna Fackler, eine der routiniertesten Handballerinnen, hat die Aufgabe, sich bei ihren Kolleginnen umzuhören. Stefan Knittl war kaum als neuer Trainer der Aichacher Handballmänner installiert, als die verschärften Verordnungen ihm einen dicken Strich durch sämtliche Rechnungen machten. Daher meint der Friedberger vor einem möglichen Wiedersehen mit seiner Truppe lachend: „Ich hoffe, ich erkenne sie wieder.“ Dass die Runde für sein Team komplett ins Wasser fiel, kommentiert er so: „Das muss man so nehmen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber das war die richtige Entscheidung.“

Jeder Spieler hat sich in den vergangenen Monaten selbstständig fit gehalten. Gibt es auf dem Gebiet Lockerungen, wird sich die Mannschaft wieder gemeinsam sportlich betätigen. Auch bei den Männern, die in der Bezirksoberliga spielen, laufen die Personalplanungen. Bisher hat der Spielertrainer nur positive Meldungen erhalten: „Das finde ich gut, wenn alle sagen, dass sie wieder Bock haben und es noch mal versuchen.“

