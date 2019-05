vor 3 Min.

Nachwuchs am Ball

Die Nachwuchsfußballer sind in Dasing am Ball.

Beim Vatertagsturnier des TSV Dasing ist auch der FC Augsburg dabei

Es ist schon Tradition, dass an Christi Himmelfahrt der Fußball auf der Dasinger Sportanlage rollt. Insgesamt 52 Nachwuchsmannschaften sind am Donnerstag am Start. Darunter sind erneut zwei Mannschaften des FC Augsburg, aber auch zahlreiche Teams aus dem Wittelsbacher Land.

Den Auftakt machen ab 9:15 Uhr die F1-Junioren. Mit dabei sind neben dem Gastgeber unter anderem auch der FC Augsburg, der BC Aichach, der TSV Friedberg und der SC Oberbernbach. Ebenfalls um 9.15 Uhr treten die F2-Junioren an. Hier treten die Mädchen des TSV Schwaben Augsburg an. Ebenfalls dabei sind die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell, SC Oberbernbach und TSV Sielenbach. Bei den D1-Junioren spielen der VfL Ecknach und der TSV Dasing mit.

Am Nachmittag ab 14.30 Uhr sind die E1-Junioren gefordert. Auch hier ist der FCA dabei. Außerdem Teams aus Pöttmes, Obergriesbach/Griesbeckerzell und Titelverteidiger Affing. Bei der E2 spielen unter anderem Dasing und die Mädchen des TSV Schwaben Augsburg sowie der Kissinger SC und der SV Ottmaring. Auch die Kleinsten kommen bei den G-Junioren auf ihre Kosten. Hier sind aus der Region die Sportfreunde Friedberg, der SV Ottmaring, der TSV Dasing, der ASV Dachau, der SC Oberbernbach sowie die Wanderfreunde Klingen vertreten. Die Siegerehrung wird ab 18 Uhr durchgeführt, wenn die Finalspiele zu Ende gehen. (r.r)

Informationen zu den Spielplänen gibt es auf der Homepage des TSV Dasing.

