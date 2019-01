Nachwuchskicker kämpfen um Finaltickets

vor 42 Min.

E- und D-Junioren sind am Wochenende in den Vorrunden zur Landkreismeisterschaft gefordert

Während die U19-Junioren bereits ihren Landkreistitelträger ermittelt haben – die SG TSV Dasing/VfL Ecknach siegte zum Drittenmal in Serie – starten am Wochenende die D- und E-Junioren mit den Vorrundenturnieren.

Die Friedberger Sporthalle an der Hans-Böller-Straße ist Austragungsort für die U13. Am Samstag treten dazu in der Gruppe B ab 10 Uhr die D-Junioren des SV Mering, FC Affing, FC Stätzling, SG TSV Sielenbach, SG VfL Ecknach und der Sportfreunde Friedberg an. Am Sonntag erwartet Hausherr TSV Friedberg ab 10 Uhr in der Gruppe C mit dem SC Oberbernbach, SG Ried/Bachern/Ottmaring, Kissinger SC, TSV Merching und der SG Mauerbach fünf weitere Teams. Die Gruppe A spielt erst am Sonntag, 13. Januar (10 Uhr) in der Aichacher Vierfachturnhalle. Dort werden der BC Aichach, SV Wulfertshausen, TSV Dasing, TSV Inchenhofen, SG Hollenbach/Petersdorf und der TSV Aindling um die Tickets für die Endrunde antreten.

Die Vorrunden der E-Junioren finden am Samstag und Sonntag in der Schulturnhalle Nord in Aichach statt. Am 5. Januar spielen in der Gruppe A ab 11 Uhr der SV Obergriesbach, FC Affing, TSV Dasing, TSV Hollenbach und TSV Aindling in einer Fünfergruppe. Am Nachmittag werden ab 14 Uhr der TSV Friedberg, BC Adelzhausen, TSV Inchenhofen, SG SC Eurasburg, Kissinger SC und die Sportfreunde Friedberg um den Einzug in die Finalrunde antreten. Am Sonntag (6. Januar) treten in der Gruppe C der SSV Alsmoos-Petersdorf, SV Mering, SV Wulfertshausen, FC Stätzling und die Sportfreunde Bachern ab 11 Uhr an, und am Nachmittag werden ab 14 Uhr in der Gruppe D der SV Ottmaring, SC Oberbernbach, DJK Stotzard, TSV Merching, BC Aichach und VfL Ecknach um die beiden letzten Fahrkarten für die Endrunde aufeinandertreffen. (r.r)

