Neue Gegner für Mering in der Landesliga

Der Bayerische Fußball-Verband teilt die Landesligen ein. Die 90 Landesligisten werden auf fünf 18er-Ligen verteilt. Mering erwartet ein paar weitere Fahrten.

Von Peter Kleist

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die fünf Landesligen Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost für die Saison 2019/20 eingeteilt. Die 90 Landesligisten wurden auf fünf 18er-Ligen verteilt.

„Die Einteilung der fünf Landesligen ist jedes Jahr eine Herausforderung, bei der wir natürlich auch die Wünsche der Vereine berücksichtigen. Ziel ist es, sportlich attraktive Spielklassen mit möglichst kurzen Fahrtwegen und vielen Nachbarschaftsduellen hinzubekommen – das ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen“, erklärte Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Die fünf Landesligen starten am Wochenende 13./14. Juli 2019 in die neue Saison. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai 2020 statt.

Mit dem SV Bad Heilbrunn kommt ein starkes Team dazu

Der SV Mering muss sich in der kommenden Spielzeit auf fünf neue Gegner einstellen – und dabei auch auf ein paar weite Fahrten. Neu in der Landesliga Südwest sind Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen, sowie die Aufsteiger VfB Durach (Meister Bezirksliga Schwaben Süd), der FC Ehekirchen (Meister Bezirksliga Schwaben Nord), der SV Bad Heilbrunn (Meister Bezirksliga Oberbayern Süd) und der TSV Jetzendorf (Zweiter der Bezirksliga Oberbayern Nord). Mit dem SV Bad Heilbrunn – gelegen zwischen Benediktbeuren und Bad Tölz – dürfte ein sehr starkes Team in die Landesliga kommen. Die Oberbayern hatten in 28 Spielen 71 Punkte geholt und dabei 17 Punkte Vorsprung auf den SV Neuperlach München gehabt.

Die Vereine der Landesliga Südwest in der Übersicht: 1. FC Sonthofen (Bayernliga-Absteiger), SC Ichenhausen, VfR Neuburg, FC Memmingen II, SC Olching, TuS Geretsried, SV Egg a. d. Günz, FV Illertissen II, FC Kempten, SV Mering, FC Gundelfingen, TSV Gilching/Argelsried, SpVgg Kaufbeuren, 1. FC Garmisch-Partenkirchen, FC Ehekirchen (Aufsteiger), VfB Durach (Aufsteiger), SV Bad Heilbrunn (Aufsteiger), TSV Jetzendorf (Aufsteiger).

