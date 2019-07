vor 7 Min.

Pokale für Nachwuchs in Aindling

Starke Leistungen beim sechsten Raiffeisen-Cup des TSV

Bereits zum sechsten Mal richtete der TSV Aindling Raiffeisen-Cup 2019 der G-, F- und E-Junioren aus. Insgesamt nahmen 19 Jugendmannschaften teil. 190 Jugendfußballer aus den Vereinen DJK Stotzard, FC Langweid, TSV Sielenbach, TSV Meitingen, FC Affing, TSV Hollenbach, SC Oberbernbach, VfL Ecknach, TSV Inchenhofen, TSV Rehling und TSV Aindling waren vor Ort.

In vier Gruppen wurden im Modus jeder gegen jeden getrennt nach G/F2/E1 (je zehn Gruppenspiele) und F1 (sechs Gruppenspiele) die Platzierungen ermittelt. Zum Abschluss konnte jede Mannschaft beim Siebner Cup einen Spielball gewinnen. Dafür trat je Altersklasse ein Spieler pro Team im Elfmeterschießen an. Jugendleiter Joachim Grammer war zufrieden: „Wir hatten viele fleißige Helfer und faire Spiele, was will man mehr.“ Jeder Spieler erhielt einen Pokal, die siegreichen Mannschaften bekamen Wanderpokale. Bei den G-Junioren siegte der TSV Sielenbach, bei der F2 der SC Oberbernbach sowie bei der F1 der TSV Meitingen. Bei der E1 war der TSV Inchenhofen nicht zu schlagen. (tom)

Ergebnisse

G-Junioren Sieger TSV Sielenbach Siebener Cup Jasper Wagner (Hollenbach)

F2-Junioren Sieger SC Oberbernbach Siebener Cup Daniel Rott (Aindling)

F1-Junioren Sieger TSV Meitingen

Siebener Cup Elias Ulbrich (Meitingen)

E1-Junioren Sieger TSV Inchenhofen

Siebener Cup Luis Miller (Meitingen)

