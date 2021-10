Golling holt sich Gold

Das Aichacher Nachwuchstalent gewinnt ein internationales Turnier in Polen

Ringer Mikael Golling vom TSV Aichach nahm im polnischen Checiny an einem internationales Ringerturnier teil. Golling besucht aktuell die Sportschule in Frankfurt an der Oder, um dort sein Abitur abzuschließen. Es war sein erster Auftritt nach der für ihn persönlich nicht zufriedenstellenden Deutschen Meisterschaft, bei der er den dritten Platz belegte. Ein kleiner Trost dürfte für ihn der Turniersieg in Polen sein. Damit trug er auch maßgeblich zum Sieg des Teams „ Brandenburg“ teil.

Im ersten Kampf setzte er sich gegen den Polen Igor Wysocki durch. Nach einem Beinangriff in die Gefährliche Lage in der ersten Halbzeit, drehte Golling seinen Gegner in der Zweiten auf die Schultern. Golling machte im zweiten Kampf gegen den Polen Aleksander Polguj da weiter, wo er im ersten Kampf aufgehört hatte. Der Aichacher erhöhte das Tempo und startete mit Angriffen auf die Beine seines Kontrahenten, der sich dagegen stemmte. Golling war in diesem Kampf deutlich fokussierter und immer einen Schritt voraus. So gelang es ihm, die Verteidigung seines Gegners zu durchbrechen. Golling drehte ihn nach einem Beinangriff auf den Rücken. Ein Freilos in der dritten Runde bescherte ihm seinen finalen Kampf gegen den Slowaken Michal Berka kämpfen. Golling ging das Finale sehr konzentriert an und demonstrierte seine ringerische Überlegenheit. Zur Mitte der ersten Halbzeit setzte er eine Tempoerhöhung an, die sein Gegner nicht mithalten konnte. Im schnellen Fassungswechsel setzte er zu Beinangriffen an und schaffte es, seine Techniken immer wieder in Wertungen umzusetzen, bis am Ende ein technisch überlegener Punktsieg stand.

Zufrieden zeigte sich auch Gollings neuer Trainer an der Frankfurter Sportschule Aleksandr Sommer: „Mikael hat alles gut umgesetzt und sehr überzeugend gerungen“. Auch sein Aichacher Trainer Tobias Mustafa war nach dem Turniersieg stolz auf seinen Schützling. „Miki hat sehr schöne und überzeugende Kämpfe gezeigt. Er war frei im Kopf und konnte so alles hervorragend umsetzten.“ Jetzt geht es für Mikael Golling zurück auf die Trainingsmatte. Sein großes Ziel ist, international für Deutschland zu ringen. (mofi)