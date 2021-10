Schießen-Luftgewehr

vor 29 Min.

Gundelsdorf muss ersten Rückschlag einstecken

Plus Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf kassieren am ersten Schießtag eine schmerzliche Niederlage. Willprechtszell erobert Spitze in der Bezirksoberliga.

Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Tagbergschützen aus Gundelsdorf in die neue Saison. Enge Derbys gab es in der Bezirksoberliga der Luftgewehrschützen.

