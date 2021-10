Todtenweiser Nachwuchs top

Ein Nachwuchstrio der Gemütlichkeitsschützen trumpft bei Deutscher Meisterschaft im Olympia-Zentrum Hochbrück groß auf.

Drei Jugendliche vom Schützenverein Gemütlichkeit Todtenweis nahmen am Sonntag im Olympia-Schießzentrum in Hochbrück an den deutschen Meisterschaften „Teil II“ teil. Andere Schützen traten in Schießgemeinschaften aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg an, die Todtenweiser stellten aber ein eigenes Nachwuchsteam.

Paula Schapfl, Hannah Rott und Benedikt Schapfl schossen sich mit einem Mannschaftsergebnis von 1723 Ringen auf den 14. Platz. In der Einzelwertung erreichte Paula Schapfl mit 576 Ringen den 44. Platz, Hannah Rott mit 577 Ringen den 38. Platz. Benedikt Schapfl wurde mit 570 Ringen 17. der Gesamtwertung. Hier wurden jeweils 20 Schuss in der Disziplin „kniend“, „liegend“ und „stehend“ abgegeben. Mit diesem Ergebnis des Trios ist nicht nur der Verein stolz, sondern auch die Gemeinde Todtenweis. (brs)