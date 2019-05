vor 10 Min.

Schütze Erich Schallmair scheitert nur knapp

Schütze Erich Schallmair von Adlerhorst Sulzbach fehlt zur Titelverteidigung bei der Oberbayerischen Meisterschaft ein Ring. Der letzte Schuss wurmt ihn.

Von Josef Mörtl

Nicht optimal lief es für den Sielenbacher Erich Schallmair, der in München-Hochbrück seinen Titel als oberbayerischer Meister im Luftgewehrschießen in der Altersklasse II verteidigen wollte. Er trat an als amtierender Meister in dieser Disziplin und schoss für Adlerhorst Sulzbach.

Im Vorjahr hatte er famose 394 Ringe geschossen, was ihm den Titel einbrachte. Doch Erich Schallmair reiste schon mit einem unguten Gefühl nach München-Hochbrück. Nach der strapaziösen Oberbayernliga-Schießsaison, in der er bester Schütze von Germania Prittlbach war, lief es die vergangenen Wochen nicht so recht im Training. Er schoss immer ein oder zwei Ringe zu wenig. So auch in Hochbrück, wo er kurz nach Mittag zur Titelverteidigung angetreten war.

Der Sieger hat einen Ring mehr

Er schoss eine 98-, wieder eine 98-, eine 97- und am Schluss eine 99-Serie. Und der letzte Schuss wurmte ihn am meisten. Es war eine 9,8. Hätte er eine Zehn geschossen, wäre er wiederum oberbayerischer Meister geworden. Zusammengerechnet kam er auf 392 Ringe. Einen Ring mehr schoss Florian Fischer von der FSG Priem-Chiemsee. Hätte Schallmair mit diesem Zehner am Schluss eine 100-er Serie gehabt, hätte er den Titel verteidigt. Denn bei Ringgleichheit zählt die letzte Serie.

Die Mannschaft von Adlerhorst Sulzbach holte sich mit den Schützen Erich Schallmair (392), Daniel Gadletz (379) und Simon Neukäufer (382) den fünften Platz bei dieser Meisterschaft. Für die Ersten gab es Urkunden und Anstecknadeln. Doch Schallmair darf sich auf ein weiteres Highlight freuen. Denn an gleicher Stelle muss er am 5. Juli seinen Titel als bayerischer Meister verteidigen. Den errang er im Vorjahr mit 392 Ringen.

