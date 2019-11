03.11.2019

Sielenbacherinnen stolpern über Grasheim

Der SG Sandizell-Grimolzhausen glückt im Kellerduell gegen Gersthofen ein Befreiungsschlag.

Einen Dämpfer mussten die Fußballerinnen des TSV Sielenbach hinnehmen. Dagegen feierte die SG Sandizell-Grimolzhausen einen wichtigen Sieg im Kellerduell.

Nord Ratlose Gesichter beim TSV Sielenbach nach der 1:2-Niederlage beim SV Grasheim. Zum zweiten Mal in dieser Saison konnten die Sielenbacherinnen nicht punkten, dabei nahm das Spiel gleich zu Beginn Fahrt auf. „Wir starteten sehr konzentriert und agierten nach vorne, wurden aber leider nicht belohnt“, so Trainer Alexander Müller. Der Tabellenführer erspielte sich in den ersten 30 Minuten ein deutliches Chancenplus. Nicht ohne Grund hat Grasheim die zweitwenigsten Gegentore in der Bezirksliga Nord. Die Gastgeberinnen standen defensiv sehr kompakt und ließen wenig gefährliche Situationen zu. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Nach Wiederanpfiff waren es die Gäste, die auf die Führung drängten. Dennoch gelang Grasheim in der 65. Minute das 1:0. Nach einem missglückten Rückpass spekulierte Judith Hubbauer und stand dem Abschlag von Lea Wex im Weg, der Ball kullerte ins Tor. Nur zwei Minuten später ließ die Grasheimer Torhüterin einen Schuss von Sophia Echter abprallen, Joana Müller schob zum Ausgleich ein. Kurz vor Schluss fiel dann der Siegtreffer für Grasheim.

Augsburg 4:0 siegte die SG Sandizell-Grimolzhausen gegen den TSV Gersthofen. Innerhalb von drei Minuten stellten Carina Mörmann, Stephanie Nawrath und Kerstin Weidenbacher per Elfmeter die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Christine Hammerl kurz vor dem Ende. (AN)

