So geht Hollenbachs Samuel Fischer mit dem Horrorfoul um

Der Mittelfeldspieler denkt vor Wiedersehen mit Mertingen nicht an die schlimmen Szenen aus dem Hinspiel. Affing ist unter Zugzwang, Adelzhausen auch.

Wichtige Partien stehen für die Bezirksliga-Fußballer aus dem Wittelsbacher Land am Sonntag an. Vor allem der FC Affing und der BC Adelzhausen stehen unter Zugzwang.

Affing – FC Stätzling Es wird Zeit, dass der FCA mal wieder drei Punkte holt. Vor dem Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den FC Stätzling trägt der letzte Sieg das Datum vom 29. September. Spielertrainer Tobias Jorsch: „Nach fünf sieglosen Spielen wäre es einfacher für die nächsten Wochen.“ Der Blick auf die Tabelle sagt ihm und seinen Leute, dass der Vorsprung auf Adelzhausen, aktuell auf dem dritten Abstiegsplatz nur noch sechs Punkte beträgt und der könnte weiter schrumpfen. Für Jorsch ist klar: „Wir müssen so spielen, wie die letzten 20, 30 Minuten in Gersthofen. Jeder muss wissen, um was es geht.“ Was für Affing spricht, ist die personelle Lage. Derzeit sind nahezu alle Kicker im Training. Maximilian Lipp wird aufgrund seiner Schulterverletzung in diesem Jahr kaum mehr spielen. Torhüter Nicolas Köpper war die Woche über krank. „Aber für ihn hätten wir mit Noah Scherer einen gleichwertigen Ersatz“, sagt der Coach. (jeb)

Adelzhausener Remis-Könige

Schon wieder mit dem Rücken zur Wand steht der BCA. Mit 16 Punkten aus 16 Spielen nimmt man einen Abstiegsplatz ein und das rettende Ufer ist bereits fünf Zähler entfernt. Der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen kann aber schnell wiederhergestellt sein, sollte man am Sonntag (14 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten FC Günzburg gewinnen. „Wenn ich durch die bisherigen Spiele gehe, hatten wir vielleicht vier Mal unsere Leistung nicht gebracht. Bei den anderen Spielen kann man dem Team nichts vorwerfen“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. In 16 Partien ging der BCA nur sechs Mal als Verlierer vom Platz. Auf der anderen Seite stehen nur drei Siege. Die Elf vom Römerweg hat ein Problem, sie sind die Remis-Könige der Liga. Dumbs: „Wir machen vieles richtig, verpassen es aber dann in den entscheidenden Momenten das Tor vorne zu machen oder hinten mit der letzten Überzeugung das Tor zu verhindern“, klagt Dumbs: „Der verpasste Sieg in Ecknach hat den Druck für das Günzburg-Spiel deutlich erhöht, denn eigentlich zählt jetzt nur ein Heimsieg.“ Doch der BCA seine Formation gewaltig verändern. Co-Trainer Wolfgang Klar wurde für seine Notbremse in Ecknach zwei Spiele gesperrt, Christoph Mahl und Thomas Grimmer haben sich in den Urlaub verabschiedet, Kapitän Michael Albustin muss vermutlich arbeiten und Simon Steinhart ist verletzt. (jüd)

Am zweiten Rückrundenspieltag ist der TSV am Sonntag ab 14 Uhr in Mertingen zu Gast. Beide Mannschaften trennen zwar acht Tabellenplätze, jedoch auch nur vier Punkte voneinander. Im Hinspiel gelang den Krebsbachtalern ein 3:2 Sieg. Doch aus Hollenbacher Sicht gibt es nicht nur positive Erinnerungen an jenen zweiten Spieltag. Offensivakteur Samuel Fischer verletzte sich damals schwer am Kopf. Einen hohen Ball hatte Mertingens Torhüter Aivaras Brazinskas zuvor per Faustabwehr versucht zu klären, erwischte dabei Fischer aber mit voller Wucht im Gesicht, der danach minutenlang stark blutend und benommen am Boden lag. Diese letzte Aktion des Spiels brachte dem TSV Hollenbach einen Elfmeter ein, den Christoph Burkhard zum Siegtreffer verwandelte. Fischer musste danach fast neun Wochen pausieren. „Ganz vergessen habe ich es natürlich noch nicht, aber so etwas passiert im Fußball. Die Gegner verhielten sich sehr fair nach der Aktion, was nicht selbstverständlich ist. Wichtig ist jetzt, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren und nicht zu sehr zurückschauen.“, so Fischer. Mertinger Verantwortliche und Spieler hatten sich mehrfach nach dem Zustand des Hollenbachers erkundigt und Genesungswünsche übermittelt. Fischer indes sprüht derzeit vor Spielfreude und belebt die TSV-Offensive merklich. Gegen Holzkirchen gelang dem 24-Jährigen sein erster Saisontreffer. (nzf)

