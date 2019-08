vor 24 Min.

Speedway: Erik Bachhuber belohnt sich mit EM-Bronze

15-Jähriger aus Obergriesbach fährt bei Europameisterschaft der 250er-Klasse in Pardubice und Divisov in Tschechien aufs Treppchen

Speedwayfahrer Erik Bachhuber aus Obergriesbach hat bei der Europameisterschaft der 250er-Klasse in Tschechien einen Podestplatz ergattert. Wie es in einer Mitteilung heißt, belohnte sich der 15-Jährige für seine gute Leistung bei dem Wettkampf mit der Bronzemedaille.

Am ersten Tag fanden die beiden Halbfinals in Pardubice mit insgesamt 32 Fahrern statt. Bachhuber ging in Semifinale I mit der Nummer 7 an den Start. Laut Mitteilung ließ er der Konkurrenz keine Chance und gab lediglich einen Punkt ab, sodass er das Rennen als Sieger beendete. „Die Bahn in Pardubice liegt mir einfach. Dort zu fahren, macht riesig Spaß, erklärte der Obergriesbacher. Zweiter wurde der Norweger Mathias Pollestad und Dritter der Pole Oskar Paluch. Um den Europameister zu ermitteln, trafen sich die 16 besten Fahrer aus den beiden Halbfinals einen Tag später in Divisov. Die technisch anspruchsvolle Bahn verlangte den Piloten aus acht europäischen Nationen alles ab. Bei 30 Grad im Schatten, einer zeitweise streikenden Startmaschine und etlichen Stürzen war es schwer, die Konzentration über Stunden aufrechtzuhalten.

Nach den fünf Läufen hatte der Obergriesbacher dann elf von 15 möglichen Punkten auf seinem Konto. Drei Laufsiege, einmal Zweiter und eine Nullrunde reichten ihm für den dritten Gesamtrang. „Ich bin überglücklich und stolz, endlich auch bei einem Prädikatsrennen mein Potenzial ausgeschöpft zu haben und mich mit einer Medaille bei der Europameisterschaft zu belohnen.“

Der Gesamtsieg ging an den amtierenden Weltmeister Jesper Knudsen aus Dänemark. Vize-Europameister wurde der Norweger Mathias Pollestad, den Erik Bachhuber tags zuvor im Halbfinale in Pardubice noch auf Platz zwei verwiesen hatte. (AN)

Themen Folgen