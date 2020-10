00:02 Uhr

Starker Auftritt vor stolzer Kulisse für die Aufsteigerinnen

Frauen des TSV Aichach geraten nur in Endphase des Heimspiels gegen die HG Ingolstadt noch in Schwierigkeiten

Von Johann Eibl

Eine neue Saison, eine neue Liga und ein neuer Trainer: Für die Handballerinnen des TSV Aichach hätte die Rückkehr in die Landesliga kaum erfolgreicher verlaufen können. Am Samstag behielten sie zum Auftakt im Heimspiel gegen die HG Ingolstadt mit 27:23 (13:9) Toren die Oberhand. Beinahe 200 Besucher bejubelten diesen Auftakterfolg, eine Kulisse, wie man sie bei den Damen schon lange nicht mehr erlebt hat.

Beim letzten Gastspiel in dieser Klasse vor drei Jahren gab’s zum Einstand nicht weniger als neun, zum Teil deftige Niederlagen. Diesmal sieht es ungleich besser aus. Auf dem neuen Hallenboden, wo der Sechsmeterraum optisch herausgehoben ist, legte Aichach gleich ordentlich los und damit die Basis zu einem Erfolg, der in der zweiten Halbzeit noch ernsthaft in Gefahr geriet. „Anfang zweite Halbzeit haben wir wieder unseren Hänger gehabt“, urteilte Coach Thomas Wonnenberg: „Da gab’s viel zu viele Fehler aus dem Stand, da waren wir zu träge. Dann sind wir wieder reingekommen.“ Insgesamt aber hatte der „Jonny“ allen Grund zum Strahlen: „Wahnsinn! War ein Spiegelbild der letzten zwei Wochen. Die Mädels haben sich voll reingehauen.“ Die Torhüterin der Gäste, Janka Jani, hatte ihn beeindruckt, weil sie seinen Leuten das Leben einige Male schwer gemacht hatte.

Im Siegerteam standen mit Johanna Fackler und Katja Walther zwei Handballerinnen, die sich nach langen Verletzungspause zurückmeldeten. Walther schlug am Ende zweimal binnen weniger Sekunden als Rechtsaußen zu. Auch Lara Leis zählte zu den erfolgreichsten Werferinnen. Pia Dietz, die zehnmal aus dem Feld heraus die Kugel in die Aichacher Maschen beförderte, war die herausragende Akteurin in einer Mannschaft, die vom Trainer in der Halbzeitpause offensichtlich die richtigen Worte zu hören bekommen hatte. Danach ging sie energischer in der Defensive zu Werk und kämpfte sich schließlich bis auf zwei Treffer heran. Nun begannen bei den Gastgeberinnen die Nerven zu flattern; den Ausschlag gab wohl die Tatsache, dass sich auf Seiten des TSV die Verantwortung auf viele Schultern verteilte.

TSV Aichach Vildan Acar, Silke Arnold, Iris Kronthaler (2), Katja Walther (3), Annabel Weiß, Tini Wonnenberg (2), Johanna Fackler, Sevde Seker, Anna Mahl (3), Lina Mahl (4/2), Marleen Bscheider (2), Iva Vlahinic (4), Lara Leis (5), Magdalena Rappel (2).

Schiedsrichter Jordan und Walbrunn (beide Gröbenzell) Zuschauer 180 Siebenmeter 2:3 Zeitstrafen 1:4.

