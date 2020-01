17:32 Uhr

Transfercoup: Wohlrab und Knauer coachen Alsmoos-Petersdorf

Der Fusionsklub hat ab Sommer ein prominentes Spielertrainerduo. Warum Frank Mazur schon im Winter gehen muss und wie es vorerst weitergeht.

Von Johann Eibl

Seit Jahren mischen die Fußballer des SSV Alsmoos-Petersdorf in der Spitzengruppe der Kreisliga Ost mit. Nun sieht es ganz danach aus, dass man mittelfristig höhere Ziele ins Auge fasst. Das Wort Bezirksliga wurde bei der Präsentation der neuen Trainer im Sportheim zwar nicht direkt in den Mund genommen. Doch dass sich die Verantwortlichen nun in diese Richtung orientieren wollen, war unschwer herauszuhören. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ab Sommer mit Björn Wohlrab und Simon Knauer zwei Spielertrainer an der Hohenrieder Straße tätig sein werden, die über höherklassige Erfahrung verfügen.

Vor Wochen hatte Franz Mazur wissen lassen, dass er nach drei Jahren sein Traineramt beim Kreisligisten niederlegen werde. Er wird beim TSV Dasing übernehmen. Gestern wurde bekannt, dass Mazur bereits im Winter von seinen Aufgaben in Petersdorf entbunden wurde. Ab sofort ist Erwin Engelschalk der Chefcoach, ab Sommer wird er weiterhin zum Trainerteam gehören. Er kündigte an, dass die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde bereits am 15. Januar startet. Dann steht fünf Wochen lang jeweils einmal eine Übungseinheit in der Halle an, ehe im Freien trainiert wird.

Spielertrainer Frank Mazur hat nichts gegen Torjubel, er muss wegen großer Verletzungssorgen bei seinem SSV Alsmoos-Petersdorf aber öfters ran als gedacht. Gegen ein Tor bei seinem alten Klub SC Griesbeckerzell beim Spiel am Sonntag hätte er aber sicher nichts.

Neues Trainerduo in Petersdorf: Knauer und Wohlrab kennen sich gut

Wie Roland Benesch, der neue Vorstand Spielbetrieb, mitteilte, wird Benedikt Amler Engelschalk unterstützen. Seinen Aussagen zufolge führte eine einstimmige Entscheidung zur Ablösung Mazurs. Für diesen Schritt nannte der 51-jährige Funktionär sportliche und strategische Gründe. Mit Blick auf die nächste Saison wollte man frühzeitig die Weichen stellen.

Frank Echter, der sportliche Leiter, nannte folgende Gründe, warum man sich für das neue Trainerduo entschied: „Die sind regional sehr nahe und von der fußballerischen Qualifikation unumstritten. Das sind sehr zentrale Spieler.“ Wohlrab, in Rehling zuhause und noch in Diensten des Bezirksligisten VfL Ecknach, kommt im Mittelfeld für den defensiven Part in Betracht. Knauer, in Hausen daheim und seit Jahren für den TSV Aindling am Ball, dürfte im offensiven Mittelfeld seine Kreise ziehen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, versichert Echter: „Ich sehe sehr, sehr positiv in die Zukunft.“ Wohlrab fungierte bereits in Echsheim und in Holzheim insgesamt drei Jahre als Spielertrainer. „Ich hätte mir vorstellen können, dass ich als Spieler weitermache“, so der 32-Jährige. Für Knauer ist der Trainerjob Neuland: „Den Björn kenne ich schon lange.“

Vom Interims-Chefcoach Erwin Engelschalk war in Bezug auf die Frühjahrsrunde ferner zu hören: „Wir schauen nach oben.“

