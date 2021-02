16:04 Uhr

Transferhammer: Torjäger Örnek wechselt nach Obernbernbach

Der frühere Ecknacher Serhat Örnek wird Spielertrainer beim SC Oberbernbach. Der 25-Jährige war bis Dezember noch in der Bayernliga beim TSV Schwabmünchen aktiv.

Transferhammer beim SC Oberbernbach. Der Kreisklassist verstärkt sich zur kommenden Saison mit Torjäger Serhat Örnek. Der 25-Jährige wechselt als Spielertrainer zum SCO und gibt dort gemeinsam mit seinem früheren Ecknacher Teamkollegen Bashar Broo künftig die Kommandos.

Für Örnek, der bis Dezember noch in Diensten des TSV Schwabmünchen in der Bayernliga spielte, ist es die erste Station als Spielertrainer. Der 25-Jährige ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter. Ausgebildet wurde er beim BC Aichach. 2014 kam der Wechsel zum VfL Ecknach. Dort glänzte der Angreifer auf Anhieb als Torjäger. In 67 Einsätzen gelangen ihm starke 50 Treffer. 2017 stieg Örnek mit dem VfL in die Bezirksliga auf – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Auch in Liga höher war der schnelle Stürmer kaum zu stoppen, sodass höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam wurden. 2018 ging es für ihn dann zum Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Dort brachte Örnek es im offensiven Mittelfeld auf 53 Einsätze und erzielte dabei 18 Tore und elf Torvorlagen.

Örnek freut sich auf Oberbernbach

SCO-Abteilungsleiter Alexander Tschmir freut sich über die prominente Verstärkung: „Der Kontakt kam durch unseren Spielertrainer Bashar Broo zustande. Beide kennen sich aus ihrer Zeit beim VfL Ecknach und hatten schon vor Monaten den Plan, zusammen ein Team zu betreuen.“ Serhat Örnek, der mittlerweile in Oberbernbach wohnt, freut sich auf die neue Aufgabe: „Ein einstelliger Tabellenrang sollte mit der neuen Truppe drin sein“, so Örnek. Aktuell liegt der SCO in der Kreisklasse Aichach auf Tabellenplatz sechs.

Der bisherige Co-Trainer Tüncar Cayoglu wird ab der neuen Saison Spielertrainer bei der zweiten Mannschaft, die derzeit in der B-Klasse auf Platz zwei liegt. (rasi)

