Verfolger verliert

Oberbernbach startet mit Niederlage gegen Schönbach in Rückrunde der Gauoberliga A

Zum Auftakt zur Rückrunde der Luftgewehr- und Luftpistolenklassen im Schützengau Aichach blieben die großen Überraschungen aus. Überwiegend gab es keine großartigen Verschiebungen in den Tabellen. Nennenswert ist jedoch, dass der Bestschütze an diesem Wochenende aus der Gauliga kommt: Der Inchenhofener Anton Gutmann schoss 390 Ringe.

Sulzbach konnte auch zu Beginn der Rückrunde überzeugen und schoss mit 1537 Ringen das zweitbeste Ergebnis dieser Saison. Etwas überraschend startete Verfolger Oberbernbach mit einer Niederlage. Mit zwei Ringen unterlag das Team in Schönbach und schoss dabei ganze 31 Ringe weniger als zu Beginn der Hinrunde. Bestschütze des Rückrundenauftaktes war Simon Lorenz Neukäufer aus Sulzbach mit 388 Ringen. Damit ist die Siegesserie von Veronika Pfaffenzeller gerissen, die in allen fünf Runden der Hinserie als Bestschützin triumphieren konnte.

Das beste Ergebnis der Runde schoss überraschend Sainbach I in der Gauoberliga B1 mit 1506 Ringen und damit gleich einmal das beste Ergebnis dieser Saison. Tabellenführer Hollenbach I gewann den Rückrundenauftakt in Igenhausen und behält mit 12:0- Punkten die Tabellenführung. Neuer Zweiter ist aktuell Eisingersdorf I, das sich mit einem besseren Ringkonto an Mauerbach I vorbeischieben konnte. Hollenbach I macht aber durch seine Siegesserie alle anderen zu Statisten in dieser Gruppe. In der Gruppe 2 der Gauoberliga B bleibt die Tabellensituation gleich. Alle Favoriten konnten ihre Duelle gewinnen, wodurch es keine Veränderungen gibt.

In der Gruppe 1 der Gauliga bleibt Rehling II auch zum Rückrundenauftakt ungeschlagen. Für eine kleine Überraschung sorgte der Tabellenletzte aus Edenried mit einem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten aus Schönbach. Weiter gab es auch im dritten Duell ein Unentschieden in dieser Gruppe. Schiltberg I bleibt in Gruppe 2 der Gauliga ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nur Unterwittelsbach rutscht in der Tabelle um einen Platz nach unten, da Inchenhofen sein Auftaktduell gegen Baar gewinnen konnte und Unterwittelsbach gleichzeitig in Sulzbach unterlag. Ebenfalls unverändert bleibt die Tabellensituation in der Gruppe 3. Haunswies bleibt ungeschlagen und die Verfolger dran. In der Gruppe 4 holte sich Inchenhofen I mit einem souveränen Sieg gegen Kühbach zum zweiten Mal die Tabellenführung in dieser Saison. Dabei startete die Mannschaft mit ihrem bisherigen Bestergebnis in die Rückrunde. Garant dieses Erfolges war Anton Gutmann mit 390 Ringen, gleichzeitig auch sein Top-Saison-Ergebnis.

In der Gauliga bleibt Willprechtszell verlustpunktfrei Tabellenführer. Nur Oberbernbach konnte aufgrund der besseren Ringzahl einen Tabellenplatz gutmachen und klettert auf Rang drei. Mit dem Kampf um die Meisterschaft haben sie aber nichts zu tun. Nur Griesbeckerzell ist auf Schlagdistanz zum Tabellenführer. (AN)

