18:07 Uhr

Vier Vereine aus dem Wittelsbacher Land mischen ganz oben mit

Simon Reiner und der SC Griesbeckerzell liegen auf Platz drei in Lauerstellung. Die Ergebnisse in den Testspielen lassen aufhorchen.

Die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga Ost ist fest in Landkreis-Hand. Der BC Aichach kann sich am Sonntag absetzen. So ist die Lage vor dem Restart.

Von Johann Eibl

Jetzt haben die Fußballfreunde wieder reichlich Stoff für interessante Debatten. Nachdem an diesem Wochenende erstmals in diesem Jahr nach langer Pause in den unteren Ligen um Punkte gekämpft wird, rückt beispielsweise die Kreisliga Ost ins Blickfeld. Wer darf im Frühjahr 2021 in die Bezirksliga aufsteigen? Der BC Aichach als aktueller Spitzenreiter gilt dabei als erster Anwärter. Auch der TSV Pöttmes liegt sehr gut im Rennen, kann aber noch nicht eingreifen, weil er am Sonntag im Halbfinale des Toto-Pokals Augsburg im Heimspiel gegen den TSV Bobingen gefordert ist.

Aichach will Platz an der Sonne ausbauen

Somit haben die Aichacher die Möglichkeit, den Platz an der Sonne weiter auszubauen. In Untermaxfeld könnte dieses Vorhaben durchaus gelingen. Denn die Gäste dürfen auf den erfolgreichsten Angriff mit 53 Treffern und zudem auf die sicherste Defensive in dieser Klasse bauen. Diese Aussage belegen die bislang erst 15 Gegentreffer. An die Hinrunde erinnern sich die Aichacher überaus gerne, denn damals feierten sie mit einem 8:0 (dank eines Sixpacks von Marcus Wehren) über den Neuling den höchsten Saisonsieg. Die 0:7-Schlappe im letzten Testspiel vor einer Woche in Gerolfing lieferte allerdings den Skeptikern im BCA-Lager Argumente. Vielleicht dürfen am Ende der Runde gleich zwei Kreisligisten ins schwäbische Oberhaus einziehen. Bekanntlich erhält auch der Vizemeister über die Relegation die Chance dazu.

Zumindest ganz oben hinschnuppern wollen auch die Griesbeckerzeller, die vier Zähler schlechter dastehen als der TSV Pöttmes und acht Punkte hinter dem BC Aichach rangieren. Die Zeller, die seit Jahren einen Stammplatz in der Spitzengruppe haben, patzten zuletzt in den Testpartien aber auch. Allerdings kamen die 0:4-Niederlage gegen Ichenhausen und das 0:5 gegen Meitingen jeweils gegen höherklassige Kontrahenten zustande. Das Heimspiel gegen die DJK Langenmosen, den Vorletzten, sollte eine klare Angelegenheit für den SCG werden.

Spektakuläre Personalie in Petersdorf

Die spektakulärste Personalie lieferte in den vergangenen Monaten der SSV Alsmoos-Petersdorf mit der Rückkehr von Stefan Simonovic, der im Sommer 2019 bei Schwaben Augsburg anheuerte. Auf vier Treffer in der Bayernliga kam der 30-jährige Torjäger, der bei den Violetten im Schnitt nur jeweils eine Halbzeit lang mitkicken durfte. Beim SSV dürfte Simonovic wieder zu einem Erfolgsgaranten werden, vielleicht bereits am Sonntag in Burgheim.

Von den Kreisligateams aus dem nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg steht der TSV Dasing am schlechtesten da, was nach dem Aufstieg im Sommer 2019 nicht sehr überraschend kommt. Dasing spielt in Rinnenthal. Holt der TSV so wie im ersten Teil der Saison weiter gut einen Zähler pro Auftritt, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Vertreter aus unserer Region mit dem Abstieg in die Kreisklasse nichts zu tun haben werden.

Lesen Sie dazu auch:

Das ist der Plan für den Neustart im Amateurfußball im Kreis

Sportvereine sind nach Corona-Pause gefordert

Nach Trainer-Wechsel BC Adelzhausen schießt TSV Friedberg ab

Fan aus Sielenbach fiebert in Jakarta mit dem FC Bayern München mit

Themen folgen