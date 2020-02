vor 20 Min.

Voting: Wer wird AN-Sportler des Monats Januar?

Sportler des Monats: Zur Wahl stehen für den Monat Januar ein Volleyballer, eine Tischtennisspielerin und ein Basketballer. So können Sie mitmachen.

Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen müssen gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten auch im Jahr 2020 wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer ganz oben steht.

Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen.

Die Aichacher Nachrichten suchen die erfolgreichsten Athleten. Zur Wahl für Januar stehen ein Volleyballer, eine Tischtennisspielerin und ein Basketballer.

3 Bilder Wer wird Sportler des Monats? Bild: Simone Wolf, Sandra Brugger, Sebastian Richly

Sportler des Monats: Drei Mannschaftssportler stehen zur Auswahl

Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Wir suchen den Nachfolger von Kartfahrer Elias Schwarzmaier, der sich im Jahr 2019 durchgesetzt hatte.

Im neuen Jahr stehen die nächsten lokalen Sportasse in den Startlöchern. Eines haben alle drei gemeinsam: Sie sind Teil einer erfolgreichen Mannschaft. Zur Wahl stehen für den Monat Januar: Volleyballer Thomas Wolf, der für den TSV Inchenhofen auf Punktejagd geht, Tischtennisspielerin Viktoria Haberer, die beim TSV Aichach erfolgreich aufschlägt, und Basketballer Benedikt Herz, die für den TSV Aichach als Center unten den Körben aufräumt.

Absprungstark: Volleyballer Thomas Wolf

Thomas Wolf (hier am Ball gegen Ingolstadt) und die Volleyballer des TSV Inchenhofen liegen nach den nächsten beiden Siegen auf Platz zwei der Tabelle. Jetzt hat das Team Spielertrainer Siegfried Goßler aber erst einmal länger Pause. Bild: Melanie Nießl

Mit einem Paukenschlag begannen die Volleyballmänner des TSV Inchenhofen das neue Jahr. Die Leahader fegten unter anderem den Tabellenführer TV Ingolstadt aus der Halle. Mitverantwortlich für die Leistungssteigerung ist Thomas Wolf, der zur Höchstform aufläuft. Trainer Siegfried Goßler staunt immer wieder über seinen Mittelangreifer: „Keiner springt höher in der Liga, obwohl er mit seinen 1,80 Metern wahrlich nicht zu den größten Spielern zählt. Er hat eine außerordentliche Athletik.“ Wolf spielt seit der Jugend für Inchenhofen, wohnt aber in Aindling.

Der 29-Jährige ist nicht nur sportlich wichtig, sondern führt das Team auch als Kapitän aufs Feld: „Wir haben etwas gebraucht, aber jetzt haben wir uns gefunden und eine super Mischung im Team“, ist der Berufsfeuerwehrmann zuversichtlich.

Angriffslustig: Tischtennisspielerin Viktoria Haberer

Um die Meisterschaft kämpft das zweite Mädchenteam des TSV Aichach in der Bezirksklasse. Großen Anteil daran hat Viktoria Haberer. Die Zwölfjährige hat im Januar alle ihre neun Einzelpartien gewonnen. Auch im Doppel fällt die Bilanz mit 3:0 makellos aus. Die Schrobenhausenerin ist aber auch bei den Einzelturnieren stark. Im vergangenen Jahr verpasste sie nur knapp die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft.

Viktoria Haberer (rechts) vom TSV Aichach Bild: Sandra Brugger

Durch ihre Erfolge aus 2019 ist sie bereits für das Bezirksranglistenturnier vorqualifiziert. Vor allem im Januar machte Haberer, die die siebte Klasse des Schrobenhausener Gymnasiums besucht, einen Sprung nach vorne, wie Trainerin Sandra Brugger sagt: „Sie ist eine absolute Angriffsspielerin und macht viel Druck. Besonders gegen starke Gegnerinnen blüht sie auf und hält dagegen.“

Treffsicher: Basketballer Benedikt Herz

Die Aichacher Basketballer haben sich vom Sorgenkind zu einem Aufstiegskandidaten gemausert. In diesem Jahr haben die TSV-Korbjäger nur gegen den Spitzenreiter verloren, ansonsten blieben sie stets siegreich. Maßgeblichen Anteil am Höhenflug hat Benedikt Herz. Der 2,02 Meter große Center ist vor allem defensiv eine Bank, hat mittlerweile aber auch seine Offensivqualitäten entdeckt.

Trainer Marius Stancu lobt seinen Schützling: „Bene ist ein absoluter Teamplayer, der immer alles für die Mannschaft gibt.“ Dabei pausierte Herz rund drei Jahre, ehe er im Januar 2019 zum TSV zurückkehrte. Beruflich war er drei Jahre lang in seiner Geburtsstadt Hamburg tätig. „Vielleicht hat mir die Pause geholfen, mich neu einzustellen“, so der 25-Jährige, der mittlerweile in Augsburg wohnt und dort als Programmierer arbeitet.

Die Basketballer des TSV Aichach feierten ihren ersten Sieg. Benedikt Herz. Bild: Sebastian Richly

