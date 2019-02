07.02.2019

Waldvogel sprintet ins Finale Lokalsport

Für die LG Aichach-Rehling in München am Start: (von links) Jakob Waldvogel, Nora Waldvogel und Gabriel Pichardo. Foto: Benjamin Hasmüller

Drei Läufer der LG Aichach-Rehling in München am Start

Drei Leichtathleten der LG Aichach-Rehling starteten in München beim „Munich Indoor“. Jakob Waldvogel, der bei den Jungen M14 antrat, startete in den Wettkampftag mit 60-Meter-Hürden und bestätigte seine Vorjahresleistung in 11,0 Sekunden. Er selbst analysierte nach dem Lauf, dass er Schwierigkeiten hatte, den Schritt nach der Hürde gerade zu setzen. Deutlich besser lief es für ihn im anschließenden 60-Meter-Sprint. Er konnte sich durch seine schnelle Reaktionsfähigkeit am Start für das Finale der besten Acht aus über 30 Startern qualifizieren. Im Finale selbst lief er dann eine persönliche Bestleistung, die für den 4. Platz reichte. Trotzdem ärgerte er sich, da er in einem Fotofinish auf der Zielgeraden von einem Konkurrenten um eine Hundertstel geschlagen wurde. Dieser hatte seinen Oberkörper nach vorne genommen, während Jakob aufrecht durch die Lichtschranke lief.

Für Gabriel Pichardo, in der U18 am Start, begann der Wettkampftag mit dem Weitsprung. Mit 4,83 Meter konnte er an seine Leistung aus dem Vorjahr nicht anknüpfen. Er hatte Schwierigkeiten, gleichmäßig anzulaufen. Beim 60-Meter-Sprint kam er dagegen gut aus dem Startblock, ließ aber wegen eines Krampfes im Oberschenkel nach 50 Metern Zeit liegen und lief 8,41 Sekunden. Nora Waldvogel, die in der gleichen Altersklasse startete, absolvierte dieselben Disziplinen. Mit 4,22 Meter im Weitsprung kam sie nahe an ihre Vorjahresleistung. Sehr gut schlug sie sich auch über die 60 Meter mit 8,98 Sekunden. (benh)

Themen Folgen